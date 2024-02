Google Resmi Rebranding AI Bard Menjadi Gemini, Ini Detailnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google telah mengambil langkah besar dalam memperbarui strategi AI-nya dengan secara resmi memperkenalkan Gemini. Ini merupakan platform AI terpadu yang menggabungkan chatbot Bard dan Duet AI. Ini dilakukan Google guna menantang popularitas ChatGPT OpenAI.

Dikutip dari Gizmochina, transformasi menjadi Gemini menghadirkan serangkaian fitur canggih, memperluas kemampuan AI Google hingga interaksi teks, suara, dan gambar. Dengan aplikasi khusus untuk pengguna Android dan integrasi ke aplikasi Google untuk pengguna Apple, Gemini siap menjadi lebih mudah diakses dan ramah pengguna.

Inti dari penawaran baru Gemini adalah Gemini Ultra yang tersedia melalui tingkat AI Premium Google One. Dengan biaya bulanan sebesar 20 dolar AS (setara Rp 313 ribu), pengguna mendapatkan akses ke fitur AI tingkat lanjut di samping fasilitas Google One biasa seperti penyimpanan cloud tambahan. Hal ini menempatkan Gemini sebagai pesaing kuat ChatGPT Plus yang menawarkan paket lebih kaya dengan harga yang mirip.

Google bertujuan untuk menjadikan Gemini menonjol dengan menanamkan personalitas yang berbeda. Tujuannya adalah untuk melampaui nuansa netral yang biasa terjadi pada interaksi AI dengan menawarkan pengalaman yang lebih menarik dan dinamis kepada pengguna. Dengan memahami niat pengguna dan bereaksi dengan kepribadian, Gemini berharap dapat menciptakan ruang unik dalam lanskap chatbot AI.

Meskipun terdapat peningkatan, ada tingkat skeptisisme seputar kemampuan membedakan model bahasa besar seperti Gemini dari yang lain, seperti ChatGPT. Tantangan sebenarnya bagi Google terletak pada menunjukkan kemajuan yang jelas dan meyakinkan pengguna akan proposisi nilai unik Gemini.

Saat Google meluncurkan Gemini, dimulai di AS dan kemudian berkembang ke kawasan Asia Pasifik, komunitas AI dan pengguna di seluruh dunia sangat ingin melihat bagaimana pesaing baru ini mampu bersaing dengan pemain mapan seperti ChatGPT. Komitmen Google terhadap inovasi AI melalui Gemini menandai babak menarik dalam perkembangan kecerdasan buatan.

