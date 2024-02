Spesifikasi Jet Tempur Mirage 2000-5 yang Sempat Hampir Jadi Alutsista

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan dugaan korupsi dalam kontrak Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai alutsista.

Kabar itu pertama kali dihembuskan oleh media asing, Meta Nex dalam artikel bertajuk "Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation" pada Jumat, 9 Februari 2024.

Artikel itu menulis adanya kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai 792 juta dolar AS atau sekitar Rp 12,4 triliun, atau dengan harga 66 juta dolar AS tiap jetnya. The Group of States Against Corruption (GRECO) atau Komisi Antikorupsi Uni Eropa disebut sedang menyelidiki skandal ini.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan menunda rencana membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 yang sebelumnya digunakan oleh Qatar. Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu karena kapasitas fiskal yang terbatas.

Menurut dia, penundataan itu diputuskan oleh dua kementerian yakni Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. "Pemerintah telah menunda pembelian jet Mirage karena kapasitas fiskal kami, untuk saat ini, tidak dapat mendukung pembelian," ujar Dahnil dalam sebuah acara di stasiun TV swasta dikutip Reuters pada Kamis, 4 Januari 2024.

Spesifikasi Pesawat Tempur Mirage 2000-5

Seperti diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana membeli selusin pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar senilai 734,53 juta dollar AS atau sekitar Rp 10,95 triliun. Menurut Prabowo, pembelian Mirage 2000-5 disebabkan pesawat milik TNI Angkatan Udara sudah tua.

Mirage 2000-5 jet tempur generasi keempat bermesin tunggal dari Dassault Aviation dan ditingkatkan oleh Thales Group, dua perusahaan asal Prancis. Berikut spesifikasi teknis dari Mirage 2000-5.

1. Karakteristik umum

Kru: 1

Panjang: 14,36 meter

Lebar sayap: 9,13 meter

Tinggi: 5,20 meter

Area sayap: 41 meter persegi

2. Berat

Berat kosong: 7.500 kilogram

Berat angkut: 13.800 kilogram

Berat maksimal lepas landas: 17.000 kilogram

3. Mesin

Mesin: 1 unit SNECMA M53-P2 afterburning turbofan

Dorongan kering: 64,3 kN

Dorong dengan afterburner (pembakaran lanjut): 95,1 kN

4. Performa

Kecepatan maksimum di ketinggian tinggi: Mach 2,2 (2.530+ kilometer per jam)

Kecepatan maksimum di ketinggian rendah: 1.110 kilometer per jam

Jangkauan: 1.550 kilometer dengan tangki jatuh

Jangkauan feri: 3.335 km dengan bahan bakar tambahan

Batas ketinggian: 17.060 meter

Laju pendakian: 285 meter per detik

Pemuatan sayap: 337 kilogram per meter persegi

Daya dorong per berat: 0,91

Laju rol: 270 derajat per detik

Batas G: +9,0 g / -3,2 g (mode override: 11 g, batas struktural: 12 g)

