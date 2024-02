Menjelang Mobile World Congress, Ini Deretan Ponsel Terbaru Februari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mobile World Congress (MWC) 2024 dijadwalkan berlangsung pada 26 Februari hingga 29 Februari 2024. Sebagian besar produk ponsel diperkirakan akan diluncurkan sebelum acara itu. Ada 10 merek yang diperkirakan akan mengumumkan ponsel baru selama Februari. Deretan ponsel yang termasuk kategori flagship, model kelas menengah dan entry-level. Perusahaan yang akan meluncurkan ponsel baru antara lain Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Realme, iQOO, Nothing, HMD, Honor, Infinix.

1. Xiaomi 14 Ultra

Dikutip dari Gizmochina, Xiaomi 14 Ultra diperkirakan akan diluncurkan pada akhir Februari di MWC. Ponsel ini akan muncul dengan spesifikasi sistem kamera quad 50 megapiksel atau MP. Kamera utamanya memiliki sensor Sony LYT-900 dengan aperture variabel yang dipasangkan dengan unit ultrawide, kamera telefoto, dan kamera telefoto periskop Ponsel ini akan ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dan dipasangi baterai 5.180mah. Ini akan mendukung standar pengisian daya kabel 90Watt (W) dan nirkabel 50W.

2. Huawei Pocket S2

Huawei Pocket S2 dikabarkan akan meluncur pada 27 Februari 2024. Kemungkinan peluncuran juga pada momentum MWC. Ponsel tersebut kabarnya ditenagai chipset HiSilicon Kirin 9000s yang underclock. Pocket S diperkenalkan sebagai ponsel lipat paling terjangkau dari Huawei pada 2022.

3. Oppo F25

Oppo F25 diperkirakan akan diluncurkan di India pada Februari, belum ada perkiraan persis tanggalnya. Ponsel ini akan hadir di pasar Asia Tenggara dengan nama Oppo Reno 11F.

Spesifikasi ponsel ini layar OLED FHD+ 120Hz 6,7 inci dengan sensor sidik jari dalam layar dan chipset MediaTek Dimensity 7050. Ini akan ditenagai baterai 5.000mAh dan mendukung pengisian kabel 67W. Ponsel ini akan memiliki pengaturan tiga kamera 64MP (wide), 8MP (ultrawide), 2MP (makro), kamera swafoto 32MP. Model ini telah mengantongi sertifikasi IP65 tahan percikan air.

4. Seri Vivo V30, V40 SE, dan V40 Lite

Seri Vivo V30 meluncur pada Februari. Jajarannya diperkirakan mencakup dua perangkat, yakni Vivo V30 dan Vivo V30 Pro. Keduanya diperkirakan akan diluncurkan dengan Vivo V40 SE atau Vivo V40 Lite. Vivo V30 disebut -sebut akan ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Ini akan memiliki layar OLED melengkung dan mendukung pengisian daya kabel 80W. Vivo V40 SE akan menggantikan Vivo V30 Lite. Spesifikasinya belum diketahui seperti Vivo V30 Pro.

5. Seri Realme 12

Seri Realme 12 akan debut di Cina pada Februari. Tak hanya Realme 12 Pro dan Realme 12 Pro Plus, pasar tersebut juga akan hadir vanilla Realme 12 dan Realme 12 Plus. Model Pro akan sama dengan yang dijual di pasar internasional. Realme 12 Plus, desain yang ditampilkan akan mirip dengan varian Pro tapi hadir dengan spesifikasi berbeda. Ponsel ini berkemungkinan dilengkapi chipset 2.6GHz yang belum terungkap namanya, setup tiga kamera 50MP (wide), 8MP (ultrawide), 2MP (makro), kamera selfie 16MP, dan baterai 5.000mAh. Informasi mengenai vanilla Realme 12 sendiri belum tersedia mendetail.

6. iQOO Neo 9 Pro

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

iQOO Neo 9 Pro dijadwalkan diluncurkan di India pada 22 Februari 2024. Pre-order akan dibuka pada 8 Februari. Ponsel ini akan ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC dan ditanami baterai 5.160mAh dengan dukungan pengisian daya kabel 120W.

Perangkat ini akan menampilkan layar OLED 6,78 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 144Hertz. Ponsel ini akan hadir dengan sensor utama Sony IMX920 50MP, unit ultrawide 8MP, dan kamera swafoto 16MP.

7. Honor X9b

Honor X9b akan diluncurkan di India pada 15 Februari. Detail spesifikasi ponsel ini telah diketahui. Ponsel ini hadir dengan layar melengkung FHD+ 120Hz 6,78 inci, chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, kamera utama 108MP, dan kamera swafoto 16MP. Ponsel didukung kapasitas baterai 5.800mAh dan pengisian kabel 35W. Produk tersebut diharapkan bisa bersaing dengan seri Redmi Note 13 dan jajaran Realme 12 Pro di India.

8. Nothing Phone 2a

Nothing Phone 2a diperkirakan akan diperkenalkan di ajang MWC. Ponsel kelas entry-level pertama dari merek tersebut. Ponsel ini akan menampilkan kamera utama bersensor 50MP yang dikelilingi oleh lampu LED Glyph. Produk ini akan mendukung pengisian daya kabel 45W.

9. Ponsel perdana merek HMD

Human Mobile Devices atau HMD mengonfirmasi akan memperkenalkan ponselnya. HMD perusahaan pemegang lisensi merek Nokia. Setidaknya salah satu di antara model diperkirakan akan muncul di ajang MWC. Bocoran spesifikasi masih minim.

10. Seri Infinix Note 40

Seri Infinix Note 40 diperkirakan bakal hadir di MWC. Jajarannya diharapkan mencakup model vanilla dan pro. Keduanya akan ditenagai chipset yang sama, yakni MediaTek Helio G99. Duo ini menampilkan layar FHD+ punch-hole di tengah di bagian depan dan sistem tiga kamera di bagian belakang. Varian pro akan mendukung pengisian daya kabel 70W. Adapun varian standar 40W. Keduanya akan mendukung pengisian nirkabel 5W.

GIZMOCHINA | GSM ARENA

Pilihan Editor: Huawei Akan Luncurkan Perangkat Jaringan 5.5G Komersial pada 2024