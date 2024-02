BMKG: Ramadan dan Lebaran di Jawa Barat Diprediksi Hujan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) memperkirakan curah hujan di wilayah Jawa Barat pada Maret dan Mei 2024 secara umum akan berkategori menengah hingga tinggi. “Saat puasa (Ramadan) atau Lebaran, insya Allah, Jawa Barat masih hujan,” kata Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat, Rakhmat Prasetia, pada Sabtu, 24 Februari 2024.

Menurut dia, perkiraan hujan Maret hingga Mei 2024 tersebut berdasarkan hasil pengolahan data hujan dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer skala global, regional, dan lokal. Permukaan laut di perairan Indonesia pada periode Maret hingga Agustus 2024 secara umum diprediksi akan didominasi oleh kondisi yang hangat.

“BMKG memprediksi El Nino terus bertahan pada level moderat,” kata Rakhmat. Adapun Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi tetap netral hingga tiga bulan ke depan.

Prakiraan cuaca hujan bulanan Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat mencatat, sebanyak 64 persen wilayah Jawa Barat akan mengalami curah hujan kategori tinggi di kisaran 300-400 milimeter per bulan pada Maret. Curah hujan kategori menengah, atau sekitar 100-300 milimeter per bulan, diperkirakan bakal turun di 28 persen wilayah lainnya. Adapun 8 persen wilayah lainnya akan mengalami curah hujan sangat tinggi, di atas 500 milimeter per bulan.

Wilayah diperkirakan mengalami hujan dengan curah hujan kategori tinggi itu mencakup Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Bandung, Subang, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Sumedang, Cirebon, serta sebagian Purwakarta, Majalengka, dan Garut. Sebagian wilayah lain di Majalengka dan Garut juga diperkirakan mengalami curah hujan sangat tinggi, bersama daerah Cianjur.

Sementara itu itu, pada April, curah hujan dalam kategori rendah hingga sangat tinggi diperkirakan bertahan di wilayah Jawa Barat. Kelak, pada Mei, curah hujan di daerah ini akan turun pada kategori menengah dan tinggi.

Berdasarkan sifatnya, curah hujan sepanjang Maret hingga Mei 2024 di Jawa Barat diperkirakan normal hingga di atas normal. Pada Maret, misalnya, sebagian besar atau 72 persen wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami hujan yang bersifat normal. Sedangkan 28 persen di atas normal.