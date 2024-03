Politeknik Tempo Gelar Pelatihan Cek Fakta Lanjutan Kolaborasi dengan ANNIE Lab

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Pers Politeknik Tempo (KORSTE) mengikuti pelatihan cek fakta bertajuk "Mengenali Konten Hoaks", Jumat, 1 Maret 2024. Pelatihan lanjutan dalam rangkaian proyek kolaborasi Politeknik Tempo bersama dengan ANNIE Lab ini diberikan oleh Koordinator Tim Cek Fakta Tempo, Inge Klara Safitri.

Inge menjelaskan, sebelum memeriksa klaim atau calon hoaks yang beredar, sebenarnya seseorang bisa menyaring informasi lebih dulu secara sederhana. "Dengan cara mengenali ciri-cirinya," kata Inge.

Selain memaparkan materi, Inge juga menjelaskan bagaimana kerja-kerja pemeriksaan fakta di Tempo. Termasuk saat momen debat capres dan cawapres. Pasalnya, tim cek Fakta Tempo ikut dalam Koalisi Cek Fakta yang melakukan live fact checking selama debat berlangsung.

"Dalam konteks cek fakta, media-media di Indonesia, termasuk media lokal justru saling berkolaborasi," katanya dalam kegiatan yang diikuti oleh seluruh anggota KORSTE, juga pembina KORSTE Rachma Tri Widuri, serta Wakil Direktur Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Tempo, Muhammad Nur Hidayat, itu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Komunitas Pers Politeknik Tempo (KORSTE) bersama dengan ANNIE resmi memulai ANNIE School Net, sebuah proyek cek fakta, pada Jumat, 5 Januari 2024. Pelatihan pertama telah dilaksanakan secara daring pada 13 Desember 2023 bersama Masato Kajimoto dari Hong Kong University. Program ini akan berlangsung hingga Desember 2025.

Baca Juga: Kominfo Cap Hoaks Isu Kandungan Bromat pada Le Minerale

Proyek ini memungkinkan para mahasiswa untuk dapat membentuk sebuah redaksi berita di kampus selayaknya redaksi berita di media. Redaksi berita ini nantinya akan melakukan kegiatan cek fakta terhadap berbagai berita maupun hoaks yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Proyek ini pertama kali dijalankan Journalism and Media Studies Centre, The University of Hong Kong, bernama ANNIE Lab pada 2019.

Pilihan Editor: 4 Dugaan Sebab Kawanan Monyet Berkeliaran di Kota Bandung