Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Sekolah Swasta Tolak Dana BOS Dipakai untuk Makan Siang Gratis, Proyek IKN, 10 Maklumat Kepemimpinan Membumi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang program kampanye makan siang gratis dari Prabowo-Gibran ramai diperbincangkan oleh masyarakat khususnya para guru di sekolah negeri maupun swasta. Ramainya pembahasan ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, agar skema pendanaannya menggunakan dana BOS Afirmasi atau khusus.

Berita populer selanjutnya tentang laju konstruksi Proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, selain pada citra satelit keluaran NASA, juga terlihat jelas dalam perubahan lanskap pada peta-peta yang disediakan Nusantara Atlas. Geoplatform independen milik The TreeMap, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Prancis, itu merekam perubahan yang terjadi sejak awal 2022.

Selain itu, para guru besar dari 21 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) mengumumkan Maklumat Kepemimpinan Membumi, pada Sabtu, 2 Maret 2024. Maklumat tersebut merupakan bagian dari program The ALTITUDE (Academic Leadership Training on Innovative Transformation for University Development and Empowerment) yang diadakan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB PTN-BH) pada tanggal 29 Februari hingga 2 Maret 2024. Tahun ini, UGM dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan program The ALTITUDE.

1. Sekolah Swasta Ini Tolak Dana BOS Dipakai untuk Makan Siang Gratis, Kepala Sekolah: Mending Beasiswa

Program kampanye makan siang gratis dari Prabowo-Gibran ramai diperbincangkan oleh masyarakat khususnya para guru di sekolah negeri maupun swasta. Ramainya pembahasan ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, agar skema pendanaannya menggunakan dana BOS Afirmasi atau khusus.

Dana BOS adalah anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Ini adalah singkatan dari bantuan operasional sekolah, besarannya untuk 2024 senilai Rp 57 triliun dan akan dibagi ke 419.218 sekolah.

Sementara, untuk wacana anggaran makan siang gratis ini, diperkirakan menelan dana hingga Rp 450 triliun. Angka itu sangat jauh selisihnya dengan besaran dana BOS. Skema itu dinilai oleh pengamat pendidikan sebagai suatu hal yang tak wajar dan tidak memiliki perhitungan yang jelas.

Kepala Sekolah SMP IT Gema Nurani, Ahmad Syakir, mengatakan orientasi makan siang gratis untuk para siswa tidak mencerminkan kemajuan pendidikan yang berkelanjutan. Hendaknya, pemerintah mempunyai wacana yang bisa membangun keberlanjutan ini, sebab pendidikan itu jangka panjang.

2. Tak Ada Deforestasi di Situs Proyek IKN, tapi Citra Satelit Ungkap Bahaya Ini

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain pada citra satelit keluaran NASA, laju konstruksi Proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, juga terlihat jelas dalam perubahan lanskap pada peta-peta yang disediakan Nusantara Atlas. Geoplatform independen milik The TreeMap, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Prancis, itu merekam perubahan yang terjadi sejak awal 2022.

The TreeMap menyertakan catatannya bahwa saat ini tidak ada deforestasi oleh proyek IKN. Menurut perusahaan teknologi geospasial berbasis satelit yang khusus menyorot hutan tropis ekuatorial ini, kebanyakan areal di situs proyek IKN sudah dibuka dulu sekali oleh kepentingan industri kertas. Tidak terpantau adanya perambahan terhadap hutan primer yang tersisa sejauh ini.

Namun begitu, ada kawasan hutan mangrove di dekatnya, di Teluk Balikpapan, yang dicemaskan. Kawasan ini dinilai bisa saja mengalami nasib sama--deforestasi--seiring berjalannya proyek IKN jika tidak diproteksi pemerintah.



3. Guru Besar 21 PTN Berbadan Hukum Ungkapkan 10 Maklumat Kepemimpinan Membumi

Para guru besar dari 21 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) mengumumkan Maklumat Kepemimpinan Membumi, pada Sabtu, 2 Maret 2024. Maklumat tersebut merupakan bagian dari program The ALTITUDE (Academic Leadership Training on Innovative Transformation for University Development and Empowerment) yang diadakan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB PTN-BH) pada tanggal 29 Februari hingga 2 Maret 2024. Tahun ini, UGM dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan program The ALTITUDE.

Prof Dr Andi Pangerang Moenta S.H., M.H., DFM., selaku Ketua MDGB PTN-BH, bersama Ketua DGB UGM, Prof Dr Ir Mochammad Maksum, M.Sc., menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para guru besar dalam kepemimpinan berbasis pengetahuan dan pengalaman demi kemajuan bangsa.

Pertemuan ini menekankan komitmen untuk meningkatkan kepemimpinan para guru besar dengan membumikan kepemimpinan akademik, serta menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) guna mencapai kemakmuran bangsa dan kesejahteraan umat manusia.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.