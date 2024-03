Astra Buka Pendaftaran Astranauts 2024: Syarat, Topik, dan Hadiah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Astra kembali menggelar kompetisi inovasi digital dan konferensi teknologi untuk startup dan mahasiswa melalui Astranauts 2024. Astra bertujuan mencari solusi inovatif dalam memperkuat ekosistem digital dan teknologi di Indonesia.

Pada pelaksanaan tahun ketiga ini, Astranauts 2024 membawa tema “Technology Innovation for Today and The Future of Indonesia.” Ada delapan topik utama yang dikompetisikan dengan pendaftaran peserta dibuka 14 Maret - 28 April.

Kedelapan topik utama tersebut terdiri dari Smart Automotive & Manufacturing, Smart Financial Services, Smart Mining & Energy, Smart Agriculture, Smart Mobility & Logistics, Smart Infrastructure & Property, Smart Technology, dan Smart Healthcare.

"Astranauts 2024 menantikan solusi inovatif di bidang digital dan teknologi yang berkelanjutan, baik secara bisnis maupun lingkungan untuk dikompetisikan," ujar Chief of Group Digital Strategy Astra Paul Soegianto, lewat keterangan tertulis yang dibagikan, Jumat 15 Desember 2024.

Ditambahkannya, Astranauts 2024 terbuka bagi startup dan mahasiswa. Kriteria untuk peserta startup harus sudah memiliki Minimum Viable Product (MVP) dan Product Traction. Sedangkan, peserta dari kalangan mahasiswa harus berstatus aktif dengan jenjang diploma (D3/D4), sarjana, ataupun magister.

Peserta kompetisi Astranauts 2024 dapat mengikuti jalur Innovation Competition atau Business Challenge. Pada jalur yang pertama, peserta dapat mengirimkan ide, produk yang sudah ada, ataupun mengusulkan ide-ide inovatif baru sesuai dengan topik yang dikompetisikan.

"Pada jalur Business Challenge, peserta diharapkan memberikan solusi terbaik terhadap kasus nyata yang disediakan oleh Astra," kata Paul.

Para pemenang Astranauts 2024 akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai total ratusan juta rupiah. Selain juga kesempatan untuk berkolaborasi dengan Grup Astra, mentorship eksklusif dari para pakar dan pemimpin industri, serta kesempatan untuk bertemu dan pitching ke venture capital partners Astranauts 2024.

Astranauts 2024 juga akan menggelar Technology Conference pada 6 Juni 2024. Ini adalah sesi diskusi berbagai topik terkini dalam dunia digital dan teknologi dari para pakar dan pemimpin industri. Adapun pengumuman pemenang dilakukan dalam acara Demo Day pada 7 Juni 2024.

Astranauts 2024 turut melibatkan beberapa perusahaan dalam Grup Astra yaitu PAMA dan Astra Graphia Information Technology (AGIT). Sedangkan mitra yang digandeng terdiri dari Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Indonesia x Data Labs, Angel Investment Network Indonesia (ANGIN), Block71, Endeavor, Google for Startups, Habibie Innovation Incubator, Impact Hub, KUMPUL.ID, Lestari, Plug and Play, Gerakan 1000 Startup Digital, Startup Studio Indonesia, SISTEM dan Telkomsel Ventures.

