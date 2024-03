Cisco Tuntaskan Akuisisi Perusahaan Software Splunk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cisco, Selasa, 19 Maret 2024, mengumumkan rampungnya proses akuisisi Splunk, sebagai landasan untuk menyediakan visibilitas dan insights unggul di seluruh jejak digital perusahaan. Cisco mengakuisisi perusahaan software Splunk dengan nilai US$ 157 per saham tunai, merepresentasikan sekitar US$ 28 juta (Rp 440 miliar) dalam nilai ekuitas.

Splunk adalah perusahaan perangkat lunak Amerika yang berbasis di San Francisco, California, yang memproduksi perangkat lunak untuk mencari, memantau, dan menganalisis data yang dihasilkan mesin melalui antarmuka bergaya web. Perangkat lunaknya membantu menangkap, mengindeks, dan menghubungkan data real-time dalam repositori yang dapat dicari, yang darinya ia dapat menghasilkan grafik, laporan, peringatan, dasbor, dan visualisasi.

Untuk berkembang di era digital yang baru ini, perusahaan harus menghubungkan dan melindungi semua yang mereka lakukan. Perusahaan perlu menghubungkan orang, tempat, aplikasi, data, dan perangkat yang menggerakkan bisnis mereka, sekaligus melindungi seluruh jejak digital dari berbagai ancaman keamanan siber, downtime, dan risiko bisnis yang penting lainnya.

Cisco akan membawa kekuatan penuh dari jaringan tersebut, bersama dengan solusi keamanan dan observability terbaik di pasar, untuk menyediakan tampilan lengkap dari seluruh lanskap digital secara real time, sehingga akan membantu tim secara proaktif mengamankan infrastruktur yang penting, mencegah pemadaman, dan menyempurnakan pengalaman jaringan.

“Kami sangat bersemangat untuk menyambut kehadiran Splunk secara resmi di Cisco,” kata Chuck Robbins, Chair dan CEO Cisco, dalam keterangannya, Selasa. “Sebagai salah satu perusahaan software terbesar di dunia, kami akan merevolusi cara pelanggan dalam memanfaatkan data untuk menghubungkan dan melindungi setiap aspek dalam perusahaan mereka saat kami menggerakkan dan melindungi revolusi AI.”

Gary Steele, Executive Vice President, General Manager, Splunk, mengatakan penyatuan Splunk dan Cisco akan memberikan value yang sangat besar bagi pelanggan perusahaan di seluruh dunia.

“Penggabungan Cisco dan Spunk akan memberikan visibilitas dan insights yang komprehensif di seluruh jejak digital perusahaan, menghadirkan ketangguhan yang luar biasa melalui portofolio produk keamanan dan observability yang paling ekstensif dan kuat di pasar,” ujar Steele.

Cisco Akan Menggerakkan dan Melindungi Revolusi AI

Penggunaan data yang tepat dan masif secara efektif sangat penting untuk mendapatkan manfaat yang berarti dari AI dan membantu perusahaan mendapatkan hasil yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Untuk benar-benar mendapatkan manfaat dari AI, perusahaan membutuhkan infrastruktur untuk menggerakkannya, data untuk mengembangkannya, platform keamanan untuk melindunginya, dan observability platform untuk memantau dan mengelolanya secara real time.

“Cisco dan Splunk adalah kombinasi transformatif yang membuat pelanggan dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan sebelumnya,” kata Stephen Elliot, Group Vice President, I&O, Cloud Operations, dan DevOps, IDC. “Dengan akuisisi tersebut, Cisco telah menciptakan serangkaian solusi yang unik untuk para eksekutif jaringan, keamanan dan operasional di pasar. Saat Anda menambahkannya ke dalam channel dan investasi AI, pelanggan harus bersiap untuk mendapatkan nilai bisnis yang lebih besar yang kini bisa mereka peroleh.”

“Accenture mengucapkan selamat kepada Cisco atas pengakuisisian Splunk,” kata Julie Sweet, Chair dan CEO Accenture. “Kemitraan kami dengan kedua perusahaan ini sudah berjalan baik dalam jangka waktu yang lama dan kami menantikan peluang yang dihasilkan dari kolaborasi ini bagi klien kami di masa yang akan datang.”

