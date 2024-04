5 Bidang Keilmuan di Unair Ini Dinilai Terbaik di Dalam Negeri, dari Akuntansi sampai Farmasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, Quacquarelli Symonds atau QS World University Rankings merilis pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan Narrow Subjects dan Broad Subjects. Menurut pemeringkatan itu, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya berhasil mencatatkan namanya dalam jajaran perguruan tinggi terbaik nasional maupun internasional.

Dalam pemeringkatan Narrow Subjects, sebanyak lima bidang keilmuan Unair menempati posisi 300 hingga 200 dunia. Posisi ini sekaligus menjadikan lima bidang keilmuan itu sebagai peringkat satu nasional.

"Kelima bidang tersebut di antaranya adalah accounting and finance (101-150), modern languages (151-200), economics and econometrics (151-200), law (151-200), dan pharmacy and pharmacology (301-350)," tulis siaran pers Unair yang dikutip Rabu, 17 April 2024.

Beberapa bidang ilmu lainnya menempati posisi 350-200 dunia atau setara dengan peringkat dua nasional. Bidang tersebut yakni medicine (301-350), sociology (251-300), dan linguistics (301-320).

Untuk posisi selanjutnya, Unair menempatkan tiga bidang keilmuannya pada posisi ketiga dan keenam tingkat nasional. Mereka adalah Business and management studies (251-300) dan biological sciences (601-650) yang menempati posisi ketiga, sementara computer science and information systems (651-700) berada pada posisi keenam.

Pada kategori Broad Subjects, Unair menduduki posisi 401-450 atau setara dengan peringkat dua nasional pada subjek life sciences and medicine. Kemudian, pada subjek social sciences and management serta arts and humanities masing-masing berada pada posisi 244 dan 451-500.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Terakhir, rumpun engineering and technology berada pada posisi 501-550 atau setara dengan peringkat empat nasional.

Unair menyatakan prestasi dalam pemeringkatan kali ini merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi seluruh sivitas akademika. Sebagai informasi, QS WUR menilai kinerja tersebut berdasarkan lima indikator, yakni reputasi akademik, reputasi alumni, sitasi dari hasil publikasi, H-Index, dan jejaring penelitian internasional.

Tahun ini, penilaian QS World University Rankings didasarkan pada 55 subjek dengan total 1.559 perguruan tinggi terlibat.

Pilihan Editor: Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Dukung Konservasi Internasional