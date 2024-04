Begini Cara Menyembunyikan Status Online WhatsApp

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mode sembunyi status menjawab keresahan sebagain orang yang merasa tidak nyaman dengan status online WhatsApp. Pengguna merasa menanggung beban moral apabila tidak segera membalas pesan yang masuk.

Mode sembunyi memungkinkan pengguna untuk merahasiakan kapan ia mengakses aplikasi WhatsApp, sehingga orang lain tidak melihat kapan Anda aktif. Lantas, bagaimana cara untuk menggunakan fitur ini?

- Tekan simbol titik tiga di sisi kanan atas WhatsApp

- Pilih menu ‘Setting’ atau ‘Setelan’

- Pilih ‘Privasi”

- Pilih ‘Terakhir dilihat dan Online’

- Pada sub menu ‘Siapa yang dapat melihat terkahir dilihat saya’, pilih ‘Tidak ada’

- Pada sub menu ‘Siapa yang dapat melihat etika saya online’ pilih ‘Sama seperti status terakhir dilihat’.

Selain menyembunyikan status online di WhatsApp dari semua orang, pengguna juga bisa memilih untuk memberitahu kapan terakhir kali membuka WhatsApp.

Misalnya everyone yang artinya setiap kontak bisa mengetahui status online. Serta my contacts untuk semua nomor kontak yang disimpan. Maupun my contacts except untuk menyeleksi sebagain kontak saja.

MELYNDA DWI PUSPITA

