10 Cara FYP di TikTok dengan Cepat, Pilih Musik yang Tepat

TEMPO.CO, Jakarta - Cara FYP di TikTok menjadi informasi yang cukup penting saat ini, khususnya bagi kreator pemula yang sedang memulai membuat konten atau Anda yang berbisnis untuk kegiatan pemasaran.

FYP atau For Your Page merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut halaman pada aplikasi TikTok yang memuat video sesuai preferensi penggunanya. Konten yang masuk FYP umumnya akan lebih banyak dikenal orang.

Untuk memastikan FYP menyajikan konten video yang sesuai dengan preferensi penggunanya, TikTok melakukan analisis perilaku setiap pengguna melalui algoritma.

Salah satu faktor pendukung supaya konten video masuk ke dalam halaman FYP pengguna lainnya dengan engagement tinggi. Mengutip dari berbagai sumber, berikut ini cara supaya konten Anda masuk di halaman FYP TikTok.

10 Cara FYP di TikTok yang Efektif dan Efisien

1. Konten Berkualitas

Langkah pertama yaitu membuat konten berkualitas. Bukan hanya konten yang lucu saja. Akan tetapi konten yang berkarakter dan memiliki keunikan dibandingkan konten serupa lainnya.

Pasalnya, konten yang berkarakter dan unik tersebut yang mudah mendapatkan perhatian dari pengguna TikTok lainnya. Anda juga bisa membuat konten yang sedang tren untuk menarik perhatian audience.

2. Gunakan Hashtag Populer

Berikutnya, Anda bisa memanfaatkan hashtag atau tagar yang sedang trend. Tujuannya untuk meningkatkan visibilitas video Anda. Anda bisa mencari hashtag dengan volume terbanyak.

3. Pemilihan Musik yang Tepat

Dalam memilih musik, Anda perlu berhati-hati dan cermat. Tentukan musik yang cocok dengan konsep dan suasana video supaya lebih menarik. Pastikan Anda memilih musik yang sedang populer atau tren.

4. Tonjolkan Hal Menarik pada 10 Detik Pertama di Video

Untuk mempermudah penonton tertarik menonton konten Anda adalah dengan menampilkan hal menarik pada 10 detik pertama konten.

Pasalnya detik-detik awal video merupakan bagian krusial untuk memutuskan apakah pengguna akan tetap menonton video tersebut atau scroll dan berpindah halaman.

5. Optimalkan Durasi Video

Durasi video yang optimal dan efisien untuk yaitu sekitar 15 sampai 60 detik. Durasi video 15-60 detik adalah durasi emas untuk konten video di aplikasi TikTok.

Selain memberikan hal menarik pada 10 detik pertama. Pastikan konten Anda cepat namun tidak tergesa-gesa.

Bagaimana maksudnya? Anda perlu merencanakan dengan matang bagaimana alur dalam konten video tersebut supaya dapat tayang selama 15-60 detik namun tidak menghilangkan tujuan Anda untuk membuat konten tersebut.

Setiap informasi yang akan disampaikan bersifat less is more dan meninggalkan kesan kepada penonton di bagian akhir. Dengan begitu, penonton akan tertarik untuk mengunjungi profil Anda dan melihat lebih lanjut.

6. Interaksi dengan Pengguna Lainnya

Tips berikutnya adalah dengan menjaga interaksi dengan pengguna atau pengikut. Caranya dengan rutin membalas komentar, mengikuti pengguna lain, atau terlibat langsung dalam komunikasi komunitas.

7. Pemilihan Thumbnail

Menentukan thumbnail yang tepat dan cocok untuk menarik pengguna lain menonton konten video Anda. Pastikan thumbnail didesain menarik, bila perlu menggunakan stiker-stiker yang lucu.

8. Trend-jacking

Ikut membuat konten TikTok yang sedang tren atau bahkan sedang viral saat itu juga. Meskipun mengikuti tren dan konten yang sedang viral, Anda tetap perlu menyelaraskan dengan karakteristik dan relevansi konten Anda.

9. Konsisten

Konsisten adalah kunci untuk sukses. Tak terkecuali bila Anda ingin sukses di platform media sosial seperti Instagram.

Oleh karena itu, penting untuk konsisten membuat dan memposting konten. Tujuan lain selain konten dilihat pengguna lain yaitu untuk meningkatkan pengikut dan tingkat engagement.

10. Analisis Statistik

Rutin memantau statistik setiap video Anda. Mengetahui konten video mana yang berhasil FYP dan yang belum berhasil.

Informasi tersebut juga membantu Anda untuk mempelajari, mengetahui dan memperbaiki kualitas konten supaya tetap bertahan untuk waktu yang cukup lama di halaman FYP.

Nah, itulah 10 cara FYP di TikTok yang bisa Anda terapkan pada konten-konten Anda. Semoga berhasil FYP, ya.

HERZANINDYA MAULIANTI

