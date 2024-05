Begini Cara Mengembalikan IG Story yang Terhapus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewasa ini berbagi konten di media sosial sudah merupakan hal lazim. Salah satu laman berbagi yang masih digandrungi pengguna adalah Instagram Story atau biasa disebut juga IG Story. Ada kalanya saat berbagi konten di IG Story, baik teks, foto atau video singkat, pengguna tidak sengaja menghapusnya.

Alih-alih mengunggah ulang, bisakah mengembalikan Instagram Story yang terhapus dan bagaimana caranya?

Dilansir dari laman Instagram, IG Story adalah tempat orang dan bisnis membagikan gambar dan video vertikal dalam format singkat yang menghilang setelah 24 jam yang disediakan Instagram\. Fitur ini dirancang untuk menampilkan konten dengan cepat, berkesan, dan menyenangkan.

Instagram menghadirkan fitur untuk mengembalikan IG Story yang terhapus. Fitur ini bernama “Recently Deleted” atau "Baru Saja Dihapus". Konten-konten yang dihapus dapat ditemukan di menu tersebut. Namun, tentunya dengan catatan bahwa pemulihan konten tersebut tidak melewati batas maksimal yang ditentukan.

Untuk IG Story, batas waktunya adalah 24 jam. Jika melewati batas tersebut, Story IG akan terhapus secara permanen. Satu-satunya cara pemulihan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan fitut "Bantuan" atau "Help". Demikian juga untuk konten Feed yang dihapus. Maksimal pemulihan adalah 30 hari. Jika melewati batas, konten tidak ditemukan di fitur "Recently Delete".

Berikut cara mengakses fitur "Recently Deleted” atau "Baru Saja Dihapus" agar bisa memulihkan IG Story:

1. Pada laman muka Instagram, ketuk bagian profil di pojok kanan bawah.

2. Kemudian ketuk ikon tiga garis horizontal di pojok kanan atas.

3. Di bawah "Bagaimana Anda menggunakan Instagram" atau "How do you use Instagram", ketuk "Aktivitas Anda" atau “Your Activity”.

4. Di bawah "Konten yang dihapus dan diarsipkan" atau "Remove and archived content" inilah pengguna dapat menemukan menu "Recently Deleted” atau "Baru Saja Dihapus". Sebagai catatan, pengguna mungkin tidak melihat opsi tersebut jika belum menghapus konten apa pun baru-baru ini.

5. Setelah mengetuk "Recently Deleted” atau "Baru Saja Dihapus", di bagian atas, ketuk ikon IG Story yang ingin dipulihkan.

6. Selanjutnya ketuk konten IG Story yang akan dipulihkan tersebut.

7. Langkah terakhir, ketuk menu titik tiga di kanan atas, lalu ketuk "Pulihkan" atau "Restore" untuk memulihkan konten.

Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut, IG Story yang tidak sengaja dihapus dapat dikembalikan. Jika IG Story yang dimaksud tidak ditemukan dalam menu "Recently Deleted” atau "Baru Saja Dihapus", kemungkinan besar konten tersebut telah melewati batas waktu pemulihan 24 jam.

