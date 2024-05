Sekuel Terbaru Game Call of Duty: Black Ops Bakal Dirlis Juni 2024, Usung Suasana Perang Teluk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan penerbit game Activision Publishing kembali memperluas lini permainannya di Call of Duty: Black Ops dengan membawa tajuk 'The Truth Lies'. Game ini merupakan sekuel dari Call of Duty dan bisa dimainkan secara gratis di Xbox Game Pass mulai Juni 2024 mendatang.

Teaser dari game ini sudah diungkap dan dibahas oleh analis game global. Laporan Gizmochina, Senin, 27 Mei 2024 menyebut soal trailer pertama game ini sudah muncul dan menggugah selera para gamer yang tidak sabar menunggu peluncurannya.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Mouse Gaming Terbaik untuk Tingkatkan Performa

Bocoran teranyar menyebut soal sekuel Call of Duty saat ini, yang pengembangannya bakal dipimpin oleh Treyarch Studio. Alur cerita di dalam game disebut menyelidiki periode kelam sebelum dan sesudah Perang Teluk. Latar belakang suasana di game ini menampilkan saat perang terjadi pada tahun 1990-an itu.

Sekilas Kisah Game Call of Duty

Activision mulai mengembangkan permainan Call of Duty ini pada 2003 lalu, dimulai dengan suasana berlatar Perang Dunia II. Seiring berjalannya waktu, sekuel dari permainan ini terus bermunculan dan diminati oleh banyak gamer di skala global, termasuk Indonesia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun seri utama yang sudah menjadi primadona oleh gamer global, di antaranya Call of Duty, Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty: WWII. Selanjutnya beralih ke seri yang lebih modern dengan judul Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Modern Warfare.

Sedangkan untuk seri Black Ops, sudah mulai dikembangkan sejak 2010, ditandai dengan rilisnya Call of Duty: Black Ops. Seri ini terus berlanjut hingga 2020 lalu. Call of Duty: Black Ops terbaru akan dirilis tahun ini.