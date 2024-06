Game Kingdom Hearts akan Tersedia di Steam, Game Apa?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Square Enix mengumumkan seri ikonik Kingdom Hearts akan tersedia di Steam pada 13 Juni 2024. Dikutip dari situs web Square Enix, seri Kingdom Hearts yang hadir di Steam ini akan mencakup Dark Seeker Saga, dimulai dari Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III + Re Mind DLC hingga Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, bundel yang mencakup semua kompilasi tersebut.

Perjalanan Kingdom Hearts

Kingdom Hearts adalah seri permainan aksi role-playing yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Square Enix. Seri Kingdom Hearts pertama kali dirilis pada 2002 dipimpin oleh sutradara Tetsuya Nomura. Seri ini kolaborasi unik antara Square Enix dan The Walt Disney Company, menggabungkan karakter-karakter dari Disney dan Pixar dengan elemen-elemen khas dari Square Enix.

Kingdom Hearts menceritakan kisah utama tentang Sora, pemegang Keyblade, yang berkelana ke berbagai dunia Disney bersama dengan Donald Duck dan Goofy. Misi mereka untuk menghentikan invasi Heartless dengan menyegel setiap lubang kunci dunia dan mengembalikan kedamaian.

Karakter dan Cerita

Sora, pahlawan utama dalam seri ini dipilih oleh Keyblade, senjata misterius berbentuk kunci yang memberikan kekuatan besar. Sora menjalani berbagai ujian dan penderitaan, mengembangkan rasa keadilan yang kuat serta menyadari pentingnya ikatan persahabatan dalam perjuangannya melawan Heartless, manifestasi dari kegelapan yang lahir di hati manusia dan mengancam untuk menenggelamkan semua dunia dalam kegelapan.

Donald Duck, penyihir kerajaan dan asisten Raja Mickey, adalah karakter yang ahli magis dan dipersenjatai dengan tongkat sihir. Ia setia menemani Sora dalam perjalanannya untuk menghentikan Heartless.

Goofy, Kapten Ksatria Kerajaan yang kadang-kadang ceroboh, juga ikut dalam petualangan ini. Dengan perisai sebagai senjatanya, Goofy menjadi penghubung dalam kelompok tersebut dan berjuang melawan Heartless dengan keengganannya untuk menggunakan senjata tajam.

Antagonis utama dalam seri ini adalah Master Xehanort, seorang Keyblade Master yang berambisi untuk menaklukkan Kingdom Hearts dan membangun kembali dunia sesuai kehendaknya. Konflik antara Sora dan Master Xehanort menjadi inti dari banyak petualangan dalam seri ini.

Kingdom Hearts dikenal karena kemampuannya untuk menggabungkan berbagai properti Disney ke dalam dunia fiksi yang orisinal. Pemain dapat bertemu dengan berbagai karakter dari film-film Disney dan Pixar seperti Aladdin, The Little Mermaid, Toy Story, dan banyak lagi. Selain itu, ada juga karakter-karakter dari properti Square Enix seperti Final Fantasy dan The World Ends with You.

