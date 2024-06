Mengenal ChatGPT Edu yang Baru Saja Diluncurkan OpenAI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - OpenAI resmi meluncurkan ChatGPT Edu, versi chatbot kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk universitas. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan AI ke dalam berbagai operasional kampus, menyediakan tools canggih bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan tugas administratif.

Didukung oleh GPT-4o, ChatGPT Edu dapat memproses dan menalar data teks dan visual, hingga mengutilisasi alat canggih seperti analisis data, demikian klaim OpenAI dalam pengumuman di blog-nya. OpenAI menekankan bahwa versi ini mencakup keamanan dan kontrol tingkat perusahaan, menjadikannya pilihan yang aman dan terjangkau bagi institusi pendidikan.

Dikutip dari Gulf Business, keputusan untuk mengembangkan ChatGPT Edu berasal dari keberhasilan ChatGPT Enterprise di universitas terkemuka seperti University of Oxford, Wharton School of the University of Pennsylvania, University of Texas at Austin, Arizona State University, dan Columbia University.

Platform ini dirancang untuk membantu berbagai tugas di kampus. Hal ini termasuk bimbingan belajar yang dipersonalisasi untuk siswa, peninjauan resume, membantu peneliti dengan aplikasi hibah, dan mendukung fakultas dengan penilaian dan umpan balik.

CEO OpenAI Sam Altman mengatakan bahwa pengenalan ChatGPT Edu merupakan respons terhadap meningkatnya permintaan dan penggunaan AI yang inovatif dalam lingkungan pendidikan. Model baru ini bertujuan untuk memperluas penerapan teknologi AI di lingkungan akademik dan memastikan bahwa siswa dan staf dapat memperoleh manfaat dari alat AI yang mutakhir.

OpenAI mengatakan bahwa dalam uji cobanya dengan mitra universitasnya, kasus penggunaan telah diperluas hingga mencakup cara-cara inovatif untuk membuat AI dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dan operasional kampus.

Ia menambahkan bahwa ChatGPT Edu dirancang untuk sekolah yang ingin menerapkan AI secara lebih luas kepada siswa dan komunitas kampusnya. ChatGPT Edu meliputi:

- Akses ke GPT-4o, unggul dalam interpretasi teks, pengkodean, dan matematika.

- Kemampuan tingkat lanjut seperti analisis data, penjelajahan web, dan peringkasan dokumen.

- Kemampuan untuk membuat GPT, versi khusus ChatGPT, dan membagikannya dalam ruang kerja universitas.

- Batas pesan jauh lebih tinggi dibandingkan ChatGPT versi gratis.

- Peningkatan kemampuan bahasa dalam kualitas dan kecepatan, dengan dukungan lebih dari 50 bahasa.

- Keamanan yang kuat, privasi data, dan kontrol administratif seperti izin grup, SSO, SCIM 1, dan manajemen GPT.

- Percakapan dan data tidak digunakan untuk melatih model OpenAI.

