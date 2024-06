Begini Cara Melihat Instagram Story Seseorang Tanpa Ketahuan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat mengamati Instagram Story orang lain, si pemilik akun akan mengetahui siapa saja yang telah menonton unggahannya. Namun, terkadang Anda tidak ingin ditangkap basah saat ingin mencari tahu seseorang melalui Instagram Story yang mereka posting.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa cara agar Anda bisa melihat Instagram Story diam-diam, tanpa ketahuan si pemilik akun:

Baca Juga: Tips agar Akun X Anda Tidak Ditangguhkan

1. Gunakan Google Chrome

Jika Anda menggunakan aplikasi instagram di PC atau laptop, Anda bisa menggunakan bantuan ekstensi Chrome IG Story yang ada di Google Chrome.

Buka Google Chrome dan login ke akun Instagram

Klik ekstensi Chrome IG Story yang terletak di pojok kanan

Klik pilihan ‘Go to Stories’

Kemudian Anda akan melihat sejumlah akun yang Anda ikuti, kemudian pilih akun yang ingin Anda lihat story-nya.

2. Gunakan Aplikasi Lain

Anda bisa menggunakan aplikasi lain yang bisa didownload melalui Play Store maupun Appstore. Beberapa aplikasi tambahan yang bisa Anda gunakan antara lain Story Salker, Story Notifier, hingga InstaStoryViewer.com.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Gunakan Second Akun

Membuat second akun bila Anda tidak ingin identitas Anda diketahui. Dengan menggunakan second akun, pemilik akun tidak akan mudah mengenali siapa Anda. Untuk membuat second akun langkahnya sama dengan ketika Anda membuat akun Instagram.

Setelah second akun terbentuk, Anda dapat masuk ke aplikasi instagram, lalu pilih tambahkan akun, Anda akan diminta log in ke akun baru. Setelah Anda di second akun, Anda bisa langsung menjelajah Instagram Story yang Anda ingin lihat.

MELINDA KUSUMA NINGRUM

Pilihan Editor: Begini Cara Mengembalikan IG Story yang Terhapus