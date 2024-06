Mengenal eFootball, yang Baru Meluncurkan Season 7 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konami Digital Entertainment Limited meluncurkan eFootball Season 7: King of the Continent. Peluncuran tersebut menyusul banyaknya pertandingan internasional bergengsi pada musim ini. Season 7: King of the Continent akan tersedia di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, Steam, iOS, dan Android.

Tentang eFootball

Game eFootball, modifikasi permainan sepak bola yang sebelumnya bernama Pro Evolution Soccer (PES) di luar Jepang dan Winning Eleven di Jepang. Dikutip dari Konami, game ini terdaftar dengan merek dagang Konami Digital Entertainment Co., Ltd. di Jepang. Game ini gratis dan bisa dimainkan di berbagai konsol seperti PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, PC Steam, iOS dan Android.

Game eFootball menghadirkan teknologi unreal engine yang membuat gameplay tampak realistis. eFootball dilengkapi teknologi yang disebut motion matching. Ini untuk mengubah berbagai macam gerakan yang dilakukan pemain di lapangan menjadi rangkaian animasi, dan memilih yang paling akurat secara real-time. Sistem ini juga digunakan di semua platform eFootball, termasuk konsol generasi terakhir, PC dan seluler.

Game yang dimainkan satu lawan satu ini memiliki konten dan mode permainan yang diperbarui. Game ini juga menawarkan klub berlisensi resmi yang beragam, termasuk FC Barcelona, Manchester United, Arsenal, Juventus, FC Bayern, dan AS Roma. Ada pula Iconic Moment Series, yang memungkinkan pemain menghidupkan kembali momen karier superstar dan mantan superstar sepak bola saat ini.

Tokoh seperti Ronaldinho, Carlos Puyol, dan Deco juga akan diluncurkan sebagai iconic moment legends. Pemain juga bisa mewujudkan fantasi sepak bola mereka dengan menandatangani berbagai legends untuk pasukan myClub. Misalnya, David Beckham, Francesco Totti, Diego Maradona, Steven Gerrard, Gabriel Batistuta, Fernando Torres, dan Karl Rummenigge.

Data dari pertandingan nyata yang dimainkan di seluruh dunia juga disusun setiap pekan. Sistem ini diimplementasikan dalam game melalui fitur live update untuk membuat pengalaman yang autentik. Pembaruan ini mempengaruhi berbagai aspek dalam game, termasuk condition ratings pemain dan daftar pemain tim.

Saat ini, eFootball memiliki mode Co-op versi baru. Ini memberikan keuntungan bagi para pengguna, yakni bertanding melawan AI saat menunggu lawan. eFootball akan menambahkan event Co-op baru United Team. Di sini, pengguna dapat bertanding dengan membentuk tim beranggota 3 orang dan melawan AI.

KHORY ALFARIZI | ZACHARIAS WURAGIL | KONAMI

