Situs Elaelo Cabut Label Kominfo, Diganti Menjadi Democracy Fighters

TEMPO.CO, Jakarta - Kemunculan situs Elaelo.id, yang mengklaim ingin menyaingi Twitter kini X, membuat geger jagat maya. Situs ini muncul tak lama setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengancam akan memblokir media sosial X karena memperbolehkan beredarnya konten pornografi.

Awal situs Elaelo menyematkan tagline di bagian bawah websitenya dengan kata "Under Construction by Kominfo", yang mengesankan situs ini dibuat oleh Kominfo. Namun pada hari ini, Rabu, 19 Juni 2024, label itu diganti menjadi "Under Construction by Democracy Fighters."

Perubahan label ini terjadi setelah Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dan pejabat Kominfo menegaskan bahwa situs Elaelo bukan buatan pemerintah. "Pemerintah belum ada rencana bikin aplikasi pengganti X,” kata Budi Arie kepada Tempo.

Platform cek fakta Kominfo, Rabu, 19 Juni 2024, juga menyatakan bahwa klaim Elaelo buatan Kominfo itu diberi label hoaks.

Hingga Rabu siang, situs Eloelo hanya menampilkan layar muka dominasi hitam dengan latarbelakang logo Garuda dengan musik pengiring lagu Pancasila. Ada banner tulisan warna putih yang isinya, "Ela Elo Is Coming, Big Features Will Be Ready."

