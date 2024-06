Mengenali Game Black Myth: Wukong, Perjalanan Kera Sakti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Black Myth: Wukong, permainan aksi RPG yang dikembangkan berdasarkan legenda kera sakti dari Cina. Black Myth: Wukong dikembangkan oleh Game Science, studio di Shenzhen, Cina. Game ini berdasarkan novel mitologi Negeri Tirai Bambu, Journey to the West, yang menceritakan perjalanan kera sakti yang mencari kitab suci.

Dalam game ini, pemain akan berperan sebagai Sun Wukong, kera sakti yang memiliki kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan. Black Myth: Wukong memiliki kemampuan transformasi yang luas. Dengan menggunakan kemampuan ini, pemain bisa berubah menjadi berbagai hewan dan objek, seperti elang, serigala, bahkan pohon pinus.

Tentang Black Myth: Wukong

Game ini juga menampilkan elemen Soulslike yang khas, seperti checkpoint ala bonfire yang menghidupkan kembali musuh di sekitar, flask untuk pemulihan dengan jumlah charge terbatas. Adapun poin upgrade yang jatuh saat tewas dan harus ditemukan kembali.

Namun, Black Myth: Wukong tidak seperti Soulslike biasa, memberikan pengalaman yang lebih seimbang antara game aksi pihak ketiga dan Soulslike. Game berfokus kecepatan dan reaksi cepat dengan penggunaan stamina yang memungkinkan pemain untuk bergerak cepat dan berkelahi dengan efisiensi, membuatnya menjadi game yang unik.

Dikutip dari GameRant, Black Myth: Wukong diumumkan pada The Game Awards 2023 dan akan dirilis pada tanggal 20 Agustus 2024. Game ini akan tersedia untuk PlayStation 5, Xbox Series X/S, dan PC Windows.

Black Myth: Wukong sudah tersedia untuk pre-order dengan Standard Edition seharga Rp699.999 dan Digital Deluxe Edition seharga Rp859.999 di berbagai toko seperti Steam, Epic Store, dan Playstation Store.

