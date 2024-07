Terinspirasi Mainan Lato-lato, Dosen Telkom University Hasilkan Tiga Publikasi di Jurnal Internasional

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mainan lato-lato yang sempat populer pada 2022-2023 lalu menjadi inspirasi bagi Edy Wibowo untuk melakukan penelitian. Dosen Program Studi Teknik Fisika di Fakultas Teknik Elektro Telkom University Bandung itu manghasilkan tiga publikasi di jurnal ilmiah internasional dari permainan lato-lato itu.

Ketiga publikasi tersebut diterbitkan di jurnal internasional bereputasi Q2 sebagai penulis pertama sekaligus corresponding author. Publikasi pertamanya yang berjudul “Determine using Lato Lato” memaparkan penggunaan lato-lato untuk mengukur percepatan gravitasi bumi.

Pengukuran ini menjadi metode alternatif dari penggunaan bandul sederhana dan ayunan fisis yang umum digunakan dalam eksperimen fisika di universitas. Publikasi itu diterbitkan di Physics Education 58 (4), 045009 (DOI 10.1088/1361-6552/acdb39) pada Juli 2023.

Menurut Edy, banyak fenomena fisika di sekitar kita yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menulis publikasi. “Tidak harus yang rumit, menggunakan alat canggih atau mahal, dari yang sederhana juga bisa disesuaikan dengan kemampuan kita,” ujarnya dalam laman Telkom University, 4 Juli 2024.

Saat sering bermain dengan anaknya, Edy mengaku banyak melihat fenomena fisika menarik untuk diamati hingga menjadi inspirasinya untuk menulis publikasi ilmiah.

Publikasi keduanya dari lato-lato mengenai penggunaan alat permainan tradisional itu untuk mendemonstrasikan hukum konservasi momentum. Mainan yang digunakannya yaitu lato-lato dengan pegangan tongkat, bukan tali.

Publikasi itu terbit di Physics Education pada Februari 2024 dengan judul “Demonstration of conservation of momentum using Lato Lato 2.0”. Publikasi keduanya itu hasil kolaborasi Edy dengan Naily Ulya, dosen Fisika Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dan Putut Marwoto, dosen Fisika Universitas Negeri Semarang.

Pada publikasi terbarunya yang berjudul “The dynamics of Lato Lato ball collisions” Edy menjelaskan berbagai fenomena fisika yang teramati saat bermain lato-lato. Karya ini diterbitkan juga di Physics Education pada Juli 2024 bersama penulis pendamping Naily Ulya, Putut Marwoto, serta Suwandi dan Suprayogi yang keduanya berasal dari Teknik Fisika di Telkom University.

Selain menggunakan lato-lato, Edy pernah menggunakan mainan bola plastik untuk menulis publikasi di jurnal internasional bereputasi Q2 lainnya. Tulisannya menjelaskan fenomena rotasi sebuah objek separuh bola dengan judul “Spin Direction of a Hemispherical Object” yang terbit di jurnal The Physics Teacher pada Maret 2023.

