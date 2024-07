Permainan Baru Xbox Game Pass Juli 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft mengumumkan daftar game terbaru dalam layanan berlangganan separuh Juli 2024. Ada beragam genre, mulai dari petualangan fiksi ilmiah, pertarungan seru, hingga simulasi memasak yang menggemaskan. Dikutip dari IGN, berikut game-game yang bisa dinikmati oleh para pelanggan Xbox Game Pass.

1. Journey to the Savage Planet (Cloud, Konsol, dan PC)

Baca Juga: Nintendo akan Menyetop Layanan Perbaikan Konsol Wii U

Bulan Juli diawali dengan hadirnya Journey to the Savage Planet pada 3 Juli 2024. Game action-adventure dari Typhoon Studios ini mengajak pemain bertualang ke planet asing yang penuh humor dan kejutan.

2. Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, Konsol, dan PC)

Pada tanggal yang sama, para penggemar game fighting bisa langsung bertarung dengan karakter favorit mereka dari Nickelodeon di Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Baca Juga: Game Watch Dogs akan Diadaptasi Menjadi Film

3. Cricket 24 (Cloud, Konsol, dan PC)

Bagi penggemar permainan olahraga kriket, Cricket 24 dari Big Ant Studios akan hadir di Xbox Game Pass pada 9 Juli.

4. The Case of the Golden Idol (Cloud, Konsol, dan PC)

Game petualangan detektif point-and-click dari Color Gray Games ini akan hadir di Xbox Game Pass pada 9 Juli, permainan memecahkan misteri yang menantang.

5. Neon White (Cloud, Konsol, dan PC)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Para pencinta game aksi dengan sentuhan cerita yang unik tak boleh melewatkan Neon White yang hadir pada 11 Juli. Game ini memadukan genre visual novel dengan first-person action.

6. Tchia (Cloud, PC, dan Xbox Series X|S)

Game petualangan aksi dari Awaceb ini juga akan hadir di Xbox Game Pass pada 11 Juli. Versi Xbox termasuk pembaruan terbaru dari sandbox fisika ini, dengan tambahan delapan melodi jiwa baru, kostum, dan keuntungan untuk mengenakan kosmetik yang serasi.

7. Magical Delicacy (Cloud, Konsol, dan PC)

Magical Delicacy akan muncul pada 16 Juli, mengajak pemain membangun toko makanan ajaib dan meracik berbagai hidangan dari berbagai koleksi bahan.

8. Flock (Cloud, Konsol, dan PC)

Flock juga muncul sebagai game baru di Xbox Game Pass. Flock adalah game co-op multiplayer yang mengajak pemain untuk terbang bersama teman dan mengumpulkan makhluk menggemaskan.

Pilihan Editor: Nintendo akan Menyetop Layanan Perbaikan Konsol Wii U