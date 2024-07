Kaspersky Temukan Harga Botnet Mulai dari US$ 100 di Pasar Dark Web

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kaspersky menemukan penjualan botnet di dark web mulai dari US$ 99. Selain pembelian satu kali, botnet dapat disewa atau diperoleh sebagai kode sumber yang bocor dengan harga simbolis. Dalam beberapa kasus, pengembangan botnet secara khusus juga tersedia.

Botnet adalah jaringan perangkat yang terinfeksi malware, mulai dari toothbrushes hingga perangkat internet industri canggih yang digunakan untuk mengatur serangan massal otomatis seperti DDoS.

Baca Juga: Kaspersky Deteksi Perangkat Peretasan Botnet Dijual di Dark Web dan Telegram

Botnet seperti Mirai dibuat oleh penjahat siber untuk menjual dan memiliki proses infeksi, jenis malware, infrastruktur, dan teknik penghindaran yang disesuaikan secara individual. Mereka menjualnya kepada penjahat siber lain di pasar bayangan, dengan harga botnet bergantung pada kualitas. Tahun ini penawaran terendah dimulai dari US$ 99 dan tertinggi mencapai US$ 10.000.

Alisa Kulishenko, analis keamanan di Kaspersky Digital Footprint Intelligence mengatakan Mirai adalah salah satu contoh botnet yang paling terkenal. Ia memindai internet untuk mencari perangkat IoT dengan kata sandi default yang lemah, menggunakan serangkaian kredensial default yang diketahui untuk mendapatkan akses, dan menginfeksi perangkat tersebut.

“Perangkat yang terinfeksi kemudian menjadi bagian dari botnet, yang dapat dikontrol dari jarak jauh untuk melakukan berbagai jenis serangan siber,” ujar Alisa Kulishenko, dalam keterangannya, Senin, 8 Jui 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Botnet juga tersedia untuk disewa. Harga berkisar dari US$ 30 hingga US$ 4,800 per bulan. Potensi pendapatan dari serangan yang menggunakan botnet untuk disewa atau dijual dapat melebihi biaya terkait. Mereka mengizinkan aktivitas seperti penambangan aset kripto ilegal atau serangan ransomware, dan banyak lagi.

“Sumber terbuka melaporkan bahwa pembayaran tebusan rata-rata adalah dua juta dolar AS. Sebaliknya, menyewa botnet jauh lebih murah dan dapat memberikan hasil hanya dengan satu serangan yang berhasil,” tambah Alisa Kulishenko.

Sejak awal tahun 2024, para ahli Kaspersky telah mengamati lebih dari 20 penawaran botnet untuk disewa atau dijual di forum dark web dan saluran Telegram.

Pilihan Editor: BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang di Berbagai Provinsi, Waspada Banjir Rob