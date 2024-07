2 Cara Mudah Nonton Clash of Champions Ruangguru Beserta Jadwal Tayangnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cara nonton Clash of Champions dapat dilakukan dengan mudah dan gratis. Games show dari Ruangguru ini merupakan acara yang mempertemukan 50 mahasiswa berprestasi dari sejumlah kampus ternama untuk beradu kecerdasan.

Clash of Champions terdiri dari 10 episode, di mana dalam setiap episode, peserta akan ditantang untuk melakukan berbagai rintangan yang bisa menguji tingkat kecerdasannya.

Tak perlu repot, acara tersebut dapat ditonton secara mudah dan gratis. Anda cukup menyediakan kuota internet.

Untuk mengetahui cara nonton Clash of Champions beserta jadwal tayangnya, simak ulasan berikut ini, ya.

Cara Nonton Clash of Champions

Ada 2 cara mudah menonton Clash of Champions, di antaranya sebagai berikut.

1. Lewat YouTube Ruangguru

Cara mudah pertama untuk menonton Clash of Champions adalah mengakses YouTube Ruangguru. Adapun langkah-langkah sebagai berikut.

Buka Aplikasi YouTube di ponsel Anda. Pastikan Anda terhubung dengan jaringan internet, ya. Selanjutnya, masuk pada kolom pencarian YouTube. Ketikkan kata kunci Clash of Champions Ruangguru lalu klik tombol “Search” alias ikon pencari. Tunggu beberapa saat hingga YouTube menampilkan video Clash of Champions Ruangguru. Terakhir, setelah muncul Anda bisa mengklik video tersebut lalu menontonnya. Selain mencari langsung, Anda juga bisa mengunjungi YouTube Ruangguru lalu mencari episode-episode Clash of Champions.

2. Lewat Aplikasi Ruangguru

Cara mudah kedua untuk menonton Clash of Champions adalah langsung melalui aplikasi belajar Ruangguru. Berikut caranya.

Pastikan telah memiliki aplikasi Ruangguru, jika belum silakan unduh di Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iPhone. Setelah itu, masuk ke aplikasi yang telah diunduh, Anda akan akan diarahkan untuk membuat akun jika belum punya. Namun jika sudah punya. Anda hanya perlu login. Selanjutnya, masuk ke halaman utama aplikasi Ruangguru. Di halaman utama akan terlihat banner “Clash of Champions”, klik banner tersebut lalu tekan tombol “Mulai Menonton”. Jika ingin melanjutkan ke episode lain, geser ke bawah untuk menemukan episode-episode selanjutnya.

Jadwal Tayang

Selain mengetahui cara nonton Clash of Champions, bagi Anda penggemar game show juga harus mencatat jadwal tayangnya karena acara tersebut tidak tayang setiap hari melainkan dibagi menjadi 10 episode yang tayang per minggunya. Berikut jadwal tayang Clash of Champions Ruangguru.

Episode 1: Sabtu, 29 Juni 2024 pukul 18.30 WIB. Tayang bersamaan di YouTube dan aplikasi Ruangguru Episode 2: Sabtu, 29 Juni 2024 pukul 18.30 WIB di YouTube dan 19.00 di aplikasi Ruangguru. Episode 3: Sabtu, 6 Juli 2024 pukul 18.30 WIB. Tayang bersamaan di YouTube dan aplikasi Ruangguru Episode 4: Sabtu, 6 Juli 2024 pukul 18.30 WIB di aplikasi Ruang Guru dan Minggu, 7 Juli 2024 pukul 18.30 di YouTube Ruangguru. Episode 5: Jumat, 12 Juli 2024 pukul 18.30 WIB di aplikasi Ruangguru dan Sabtu, 13 Juli 2024 pukul 18.30 di YouTube Ruangguru.

Sementara itu, untuk 5 episode lainya masih dalam tahap to be confirmed. Silakan pantau channel Ruangguru untuk mendapatkan informasi terbaru.

Demikianlah informasi mengenai cara nonton Clash of Champions Ruangguru beserta jadwal tayangnya. Semoga membantu, ya.

AULIA ULVA

