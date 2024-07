Cara Hubungi Garena Player Support, Mudah Tanpa Aplikasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Garena adalah pengembang game online yang mengembangkan berbagai jenis game populer seperti Free Fire, FIFA Online, Call of Duty Mobile, Arena of Valor, League of Legends, dan masih banyak lainnya.

Sebagai platform game digital, Garena memiliki tim dukungan yang dapat membantu pemain ketika ada masalah dengan game atau layanan mereka. Lalu, bagaimana cara hubungi Garena Player Support?

Garena Player Support adalah fitur Garena untuk memberikan informasi dan menerima aduan dari para pemain game.

Selain menjadi tempat mencari informasi permainan atau pembaruan terbaru, Garena Player Support juga menjadi tempat untuk mencari solusi masalah akun.

Garena Player Support juga berperan sebagai saluran komunikasi utama bagi pemain untuk mendapatkan bantuan dari tim Garena dalam mengatasi berbagai masalah, baik yang bersifat teknis maupun terkait transaksi seperti pembayaran dan pengisian ulang saldo game.

Cara Menghubungi Garena Player Support

Cara menghubungi Garena Player Support sangat mudah dilakukan. Fitur bantuan ini bisa ditemukan di halaman laman resmi Garena. Nantinya tim support akan membantu pengguna dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait permainan mereka.

Di halaman tersebut, ada banyak pertanyaan umum (FAQ) yang membahas berbagai topik penting seperti akun, pembayaran (top up), masalah teknis, dan informasi lainnya.

Jika permasalahan yang dihadapi tidak tercantum dalam daftar FAQ tersebut, maka Anda bisa menghubungi tim dukungan.

Nah, jika Anda mengalami kendala atau memiliki pertanyaan yang perlu dijawab sehubungan dengan penggunaan platform Garena, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghubungi tim dukungan pelanggan mereka. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti.

Kunjungi situs web Garena Player Support di https://help.garena.co.id/ . Pilih game yang ingin ditanyakan. Misalnya, Free Fire, Call of Duty: Mobile. Pilih kategori pertanyaan yang sesuai dengan masalah Anda, misalnya tentang akun, pembayaran/top up, promo dan event, bantuan teknis, atau hal tentang reseller diamond dan voucher. Isi formulir yang tersedia dengan memasukan alamat email, nama pengguna akun Garena, dan ID pengguna akun Garena. Di kolom keterangan, tuliskan game yang ingin ditanyakan serta deskripsi singkat masalah Anda. Jika memungkinkan, lampirkan foto masalah. Lalu klik kirim formulir. Tim Garena akan menindaklanjuti keluhan akun dalam bentuk "Tiket", sehingga nantinya Anda bisa menerima pembaruan tentang status permintaan bantuan.

RIZKI DEWI AYU

