Bocoran Smartphone yang Mendapat Pembaruan HyperOs 2.0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Xiaomi sedang mempersiapkan pembaruan besar untuk sistem operasi terbarunya. Seperti diketahui, HyperOS menggantikan MIUI, antarmuka kustom Xiaomi yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan personal.

HyperOS versi pertama diluncurkan pada 26 Oktober 2023 sebagai pengganti MIUI 14, dan menciptakan ekosistem terintegrasi dengan lebih dari 200 produk Xiaomi, termasuk ponsel, tablet, smartwatch, dan bahkan mobil listrik mereka. HyperOS 2.0 diharapkan membawa sejumlah peningkatan signifikan dan fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Meskipun tanggal peluncuran resmi HyperOS 2.0 belum diumumkan, pembaruan ini diperkirakan akan diluncurkan antara Oktober hingga Desember 2024. Xiaomi kemungkinan akan memperkenalkan HyperOS 2.0 bersamaan dengan peluncuran seri flagship Xiaomi 15. Pembaruan ini akan diluncurkan terlebih dahulu untuk model flagship di China, kemudian untuk model global dalam beberapa bulan berikutnya.

HyperOS 2.0 diharapkan akan terpasang di ponsel flagship terbaru seperti Xiaomi 15 dan Redmi K70 Ultra. Model-model yang telah diuji dengan Android 15, seperti Xiaomi 13T, Xiaomi 14T, dan Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, juga akan menjadi yang pertama menerima pembaruan ini.

Meskipun daftar resmi perangkat yang kompatibel dengan HyperOS 2.0 belum diumumkan, berbagai sumber mengindikasikan perangkat-perangkat yang kemungkinan besar akan mendapatkan pembaruan ini.

XIAOMI

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro Ti Satellite

Xiaomi 13 Series:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12 Series:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 11 Series:

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi MIX Fold Series:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Civi Series:

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Pad Series:

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

REDMI

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi K70 Pro

Redmi K60

Redmi K60E

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K50

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro Plus

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13R

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Explorer

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro Plus

Redmi Note 11R

Redmi Note 11E

Redmi 13

Redmi 13 5G

Redmi 13R

Redmi 13C 5G

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi 11

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 10 Prime Plus 5G

Redmi 10 5G

Redmi Turbo 3

Redmi Pad Series:

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE

Redmi Pad Pro 5G

POCO

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO F4 Pro

POCO F4 GT

POCO M6

POCO M6 Plus 5G

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro 4G

POCO M5

POCO X6 5G

POCO X6 Neo

POCO X6 Pro

POCO X5 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X4 GT

POCO X4 GT Pro

POCO C55

POCO Pad



HYPEROS UPDATE | GIZMOCHINA | MOHAMMAD HATTA MUARABAGJA

Pilihan Editor: Xiaomi Resmi Mulai Menguji HyperOS 2.0, Ini Detailnya