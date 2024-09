PUBG Mobile Ramaikan Kampanye Lingkungan 'Play for Green', Pemain Dapat Map Unik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Game populer PUBG Mobile belakangan terhubung dengan ‘Play for Green’, kampanye buatan Playing for The Planet, sebuah inisiasi global yang disokong oleh United Nations Environment Programme (UNEP). Digalang oleh sejumlah perusahaan raksasa, Playing for The Planet merupakan upaya pelaku industri game untuk mengurangi jejak karbon, serta untuk meningkatkan kepedulian soal lingkungan.

Hasil dengan Krafton, pengembang PUBG, menghasilkan berbagai seri peta atau map, sejumlah tantangan baru, serta hadiah eksklusif yang bisa dikejar oleh para pemain. Merujuk keterangan tertulis PUBG Mobile, dikutip dari Antara, Jumat, 13 September 2024,

Kampanye ‘Play for Green’ sejalan dengan hasil survei global terhadap komunitas pemain PUBG Mobile. Sebanyak 88 persen pemain mengaku khawatir mengenai isu perubahan iklim dan efeknya di masa depan. Ada juga 91 persen dari total pemain yang mengaku sudah merasakan efek dari perubahan iklim di negaranya masing-masing.

Tercipta dari kolaborasi bersama Mark Maslin, seorang profesor dari University College Londen (UCL), PUBG Mobile membawa tema perubahan iklim ke dalam game. Permainan berkonsep pertempuran terbuka ini memiliki seri map baru bernama ‘The Ruins of Erangel’. Seri map tersebut menghadirkan situasi 100 tahun perubahan iklim. Peta tersebut mempertimbangkan tingkat perubahan iklim saat ini, berdasarkan data geografis yang relevan.

Penelitian menemukan bahwa dalam 100 tahun ke depan, tanpa intervensi apa pun, planet kita akan serupa dengan map ‘The Ruins of Erangel’. Lokasi itu tergambar sedang dilanda badai pasir yang merajalela, bencana kekeringan, serta hancurnya kehidupan pohon dan tanaman.

Badai pasir bakal menjadi tantangan berat bagi para pemain. Ada pula tantangan untuk mengumpulkan peralatan medis yang penting. Pemain juga harus bertarung dengan musuh di dalam medan yang tidak tak tenang. Butuh pengaturan timing agar pemain tidak terkena damage dari badai tersebut.

Penjelajahan di PUBG Mobile menyediakan teks yang muncul di setiap checkpoint. Informasi tersebut membimbing pemain dalam map, serta memberikan tantangan mendalam tentang lingkungan.

Dengan menghadiri acara spesial ‘Run for Green’, pada 11-24 September 2024, pemain dapat membantu proyek lingkungan yang nyata. Komunitas pemain bisa melindungi lahan yang luasnya mencapai sekitar 350 ribu meter persegi di Indonesia, Pakistan, dan Brasil.

Untuk ukuran game gratis, PUBG merupakan salah satu hiburan yang paling banyak dimainkan di konsol dan PC. Penggemar PUBG terus membludak sejak diluncurkan pada Maret 2017, melalui Steam.

Pada Januari 2018, PUBG sempat menorehkan rekor sepanjang masa di Steam sebagai game yang bisa mengumpulkan 3,25 juta pemain daring di waktu bersamaan. Sejak saat itu, PUBG dirilis di konsol dan perangkat seluler. Game ini sudah diunduh lebih dari satu miliar kali.

