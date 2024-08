Berkat Fitur Gemini AI, Hasil Rapat di Google Meet Bisa Dirangkum Otomatis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google telah mengintegrasikan teknologi artificial intelligence (AI) ke banyak produk layanannya. Terbaru, fitur Gemini AI bisa meringkas hasil rapat yang berlangsung di platform Google Meet.

Fitur Gemini AI untuk Google Meet tidak mencatat rapat secara keseluruhan, melainkan meringkas inti sari pembahasan dan bisa dikirimkan ke seluruh peserta yang hadir di pertemuan daring tersebut.

Disadur dari laporan Gizchina, Kamis, 29 Agustus 2024, kehadiran Gemini AI di Google Meet berupa fitur take notes for me. Google merancang fitur ini untuk mempermudah pemimpin rapat saat membuat rangkuman ketika panggilan video berlangsung.

inti sari pembahasan yang berhasil dirangkum berkat fitur ini akan tersimpan dalam dokumen Google Drive. Ketika fitur ini diaktifkan, dokumen akan menyertakan tautan ke rekaman rapat beserta transkrip lengkapnya. Jadi, seluruh peserta dapat memeriksa kembali apakah inti sari itu benar-benar sesuai dengan hasil rapat atau berbeda.

Walau diklaim membantu banyak pengguna, fitur ini baru tersedia dalam versi rapat berbahasa Inggris. Google belum memperluas jangkauan fitur ini ke semua pengguna di banyak negara dengan bahasa berbeda.Google

Google hanya menyediakan fitur ini bagi pelanggan Google Workspace dengan add-on Gemini Enterprise, Gemini Education Premium dan AI Meetings & Messaging.

Meskipun AI belum sempurna hadir di platform tersebut, Google masih berusaha membuatnya lebih baik. Perusahaan ini ingin AI lebih bermanfaat dan mudah digunakan. Google juga yakin bahwa AI dapat membuat perbedaan besar dalam cara masyarakat menggunakan teknologi.

