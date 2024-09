10 Kampus Top Dunia yang Sediakan Kursus Online Gratis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak kampus terkemuka di dunia kini mulai menawarkan kursus online gratis melalui platform digital mereka. Lalu, kampus mana saja yang menyediakan kursus online gratis?

Berikut adalah sepuluh kampus top dunia yang menawarkan kursus online gratis yang bisa Anda manfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan:

1. Harvard University

Harvard University menawarkan lebih dari 600 kursus online gratis yang memungkinkan pengguna merasakan pendidikan Ivy League tanpa biaya. Kursus-kursus ini mencakup berbagai topik seperti contohnya "Shakespeare’s Life and Work" yang membahas kehidupan dan karya William Shakespeare, "Justice" yang mengulas teori moral dan politik dari Aristoteles hingga John Rawls, dan "The Health Effects of Climate Change" yang membahas dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia.

2. University of California, Irvine

Kampus top ini menyediakan kursus seperti "Better Business Writing in English" untuk membantu mengasah keterampilan menulis bisnis, "Introduction to Electronics" yang memperkenalkan komponen dasar elektronika, dan "Games without Chance: Combinational Game Theory" yang membahas teori permainan kombinatorial.

3. UCL (University College London)

Dilansir dari Top Universities, UCL menawarkan kursus seperti "Anthropology of Social Media: Why We Post" yang mengeksplorasi dampak media sosial secara antropologis, "Citizen Science and Scientific Crowdsourcing: An Introduction" yang memperkenalkan ilmu pengetahuan warga, dan "Culture, Health and Wellbeing: An Introduction" yang membantu Anda memahami kesehatan dan kesejahteraan dalam konteks budaya.

4. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

MIT dikenal sebagai salah satu universitas paling bergengsi di dunia dan menawarkan kursus seperti "Number Theory I" yang mencakup teori bilangan, "Microeconomic Theory and Public Policy" yang menggunakan teori ekonomi mikro untuk menganalisis kebijakan publik, dan "Making Books: The Renaissance and Today" yang mengeksplorasi dampak teknologi baru pada penerbitan.

5. Georgia Institute of Technology

Georgia Institute of Technology menawarkan kursus seperti "Data Analytics in Business" yang membantu Anda memahami analitik data bisnis, "Innovation Leadership" untuk mempelajari kepemimpinan inovasi, dan "Supply Chain Principles" yang memperkenalkan prinsip-prinsip rantai pasokan.

6. Michigan State University

Michigan State University menyediakan kursus seperti "Become a Journalist: Report the News" yang membahas praktik jurnalistik dan etika, "Write a Feature-Length Screenplay for Film or Television" untuk menulis naskah panjang, dan "Art for Games Specialization" yang mengajarkan produksi seni game 2D dan 3D.

7. Oxford University

Dikutip dari situs resminya, Oxford University menawarkan berbagai kursus online gratis dengan sertifikat, seperti kursus yang dapat diakses tanpa biaya dan tanpa persyaratan masuk, memungkinkan siapa saja untuk memperluas pengetahuan mereka dari rumah.

8. California Institute of the Arts

California Institute of the Arts menawarkan kursus seperti "Graphic Design Specialization" yang mengajarkan dasar-dasar desain grafis, "Sharpened Visions: A Poetry Workshop" yang membahas puisi modern dan kontemporer, serta "The Language of Design: Form and Meaning" yang menganalisis desain grafis.

9. Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong University of Science and Technology menawarkan kursus seperti "Introduction to Fintech" yang membahas inovasi dan regulasi dalam teknologi keuangan, "Making Sense of News" untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam menilai berita, dan "State, Law and the Economy" yang mengajarkan konsep ekonomi dasar.

10. Stanford University

Stanford University menyediakan berbagai kursus gratis yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, seni, dan teknik, memberikan kesempatan belajar dari instruktur dan ahli industri Stanford tanpa biaya.

Dengan kursus-kursus ini, Anda bisa memanfaatkan peluang untuk belajar dari universitas-universitas terbaik dunia tanpa harus meninggalkan rumah. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas wawasan dan keterampilan Anda melalui kursus-kursus online yang berkualitas ini.

