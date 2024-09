10 Jet Pribadi Paling Mahal di Dunia dan Pemiliknya, Ada Pangeran Arab dan Artis Kim Kardashian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pesawat jet pribadi tak melulu berukuran kecil seperti yang ditumpangi Kaesang Pangarep-Erina Gudono yang belakangan ramai jadi perbincangan. Air Force One Amerika Serikat dan pesawat-pesawat kenegaraan lainnya tergolong pesawat jet pribadi.

Contoh lainnya adalah Dassault Falcon 8X dan Boeing Business Jet. Keduanya termasuk tipe pesawat jet pribadi untuk penerbangan ultra-jarak jauh. Situs enterpriseappstoday menyebutnya giants of private jets dengan kemampuan terbang lebih dari ribuan mil non-stop, antar-benua.

Secara umum, jet pribadi membawa kelebihan daripada pesawat penerbangan komersil lainnya dalam hal kemewahan layanan di dalam pesawat dan juga kecepatan penerbangan. Termasuk kemewahan dan kecepatan dalam hal melewati segala antrean di bandara, dan bisa mendarat di bandara manapun yang terdekat dengan lokasi tujuan.

Dari 22 ribu yang beroperasi saat ini, berikut daftar top 10 jet pribadi paling mahal di dunia berdasarkan data 2023 dirangkum dari berbagai sumber:

1. Air Force One - seharga 660 juta dolar

Air Force One adalah pesawat tiga tingkat dengan ketersediaan ruang yang berlimpah. Pesawat kepresidenan Amerika Serikat ini bisa terbang supercepat, sampai 650 mil per jam (hampir 1.050 kilometer per jam).

Ada rumah sakit kecil di dalamnya dengan dokter dan ruang bedah. Tersedia pula dua dapur besar untuk membuat makanan untuk 100 orang. Di dalam kabinnya memuat control room untuk kasus negara dalam keadaan darurat.

Air Force One. REUTERS

Pesawat ini juga didesain bisa melepaskan cahaya untuk menghindari rudal musuh dan dilengkapi kemampuan memblok sinyal dan radar. Selain juga bisa isi ulang bahan bakarnya di udara.

2. Airbus A380 - seharga 500-600 juta dolar

Pesawat jet ini terdiri dari dua tingkat. Pangeran Arab Saudi Alwaleed memiliki salah satunya sebagai jet pribadi. Di dalamnya terdapat musala yang kiblatnya terarah otomatis ke Mekkah. Ada pula ruang untuk kuda-kuda dan unta, serta mobil mewah terbang bersama sang pangeran.

Pesawat ini adalah pesawat penumpang terbesar. Dan karena ukurannya itu, banyak bandara harus membuat penyesuaian bila menerima kedatangannya. Airbus A380 dapat mengangkut sampai 850 orang.

3. Airbus A340-300 - seharga 500 juta dolar

Pesawat ini dapat mengangkut 295 orang dalam penerbangan hingga sejauh 13.700 kilometer, dengan kecepatan sampai 914 kilometer per jam. Miliuner Rusia Alisher Umanov membeli satu pesawat ini dan mengubahnya menjadi mansion terbang pribadi.

Pesawat ini dikabarkan menjadi jet pribadi terbesar di Rusia dan mungkin Eropa. Didalamnya sangat mewah dan nyaman dengan beragam sistem keamanan yang beragam.

4. Boeing 747-8 VIP - seharga 367 juta dolar

Varian 747-8 adalah pesawat populer yang dibuat Boeing. Pesawat ini bisa terbang supercepat, sekitar 645 mil per jam dengan jarak terjauh 9.200 mil (14.800 kilometer).

Joseph Lau, miliarder Hong Kong dan taipan real estate, membuat edisi custom Boeing 747-8 VIP dengan interornya antara lain memiliki kamar tidur master, sebuah lounge, sebuah kantor, sebuah ruang makan, dan sistem entertainment dengan teknologi terkini.

