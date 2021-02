Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Banjir Rob dan Ponsel Galaxy A21s

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno berita hari ini dimulai dari topik tentang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi banjir rob di banyak wilayah pesisir di Indonesia. BMKG menjelaskan potensi itu dibawa oleh gelombang tinggi akibat angin timuran.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Tekno:

1. Hati-hati Banjir Rob Hari Ini, BMKG Jelaskan Sebabnya

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi banjir rob di banyak wilayah pesisir di Indonesia. BMKG menjelaskan potensi itu dibawa oleh gelombang tinggi akibat angin timuran.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara saat ini terukur umumnya dari arah timur laut-tenggara dengan kecepatan 5-20 knot atau sekitar 9 hingga 37 kilometer per jam. Adapun di wilayah selatan Indonesia angin dari timur–tenggara berkecepatan hingga 25 knot atau sekitar 46 kilometer per jam.

Kecepatan angin tertinggi terpantau di beberapa pesisir seperti perairan selatan Pulau Jawa, Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan, dan Laut Arafuru. “Kondisi ini mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut,” kata prakirawan cuaca BMKG Fadhly Ilhami lewat keterangan tertulis, Kamis 4 Juni 2020.

2. Peneliti Kanada: Hydroxychloroquine Tak Efektif Untuk Covid-19

Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan ilmuwan University of Minnesota, Kanada, menunjukkan bahwa obat malaria hydroxychloroquine tidak efektif dalam mencegah pasien dari penularan virus corona Covid-19. Penelitian itu diterbitkan dalam The New England Journal of Medicine.

Penulis utama penelitian ini David R. Boulware memberikan pesan kepada masyarakat umum bahwa obat tersebut tidak efektif. " Hydroxychloroquine bukanlah terapi pencegahan yang efektif untuk Covid-19," ujar Boulware , dari University of Minnesota, seperti dikutip Fox News, Kamis, 4 Juni 2020.

Setelah beberapa bulan pendemi SARS-CoV-2 ini menyebar di seluruh dunia, pemerintah dan lembaga kesehatan di berbagai negara bergegas mencari cara untuk membendung infeksi dengan perawatan obat yang ada.

3. Ini Spek dan Harga Samsung Galaxy A11 dan A21s di Indonesia

Samsung Electronics Indonesia resmi meluncurkan dua smartphone terbaru dari seri A yakni Galaxy A11 dan Galaxy A21s. Dua smartphone tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda mulai dari ukuran layar, kamera, dan prosesor yang dipasang.

Irfan Rinaldi Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia menerangkan Galaxy A11 dibekali dengan layar Infinity-O dengan resolusi HD+ berukuran 6,4 inci. “Dengan layar yang lebar ini cocok untuk bermain game dan streaming video,” ujar dia melalui video konferensi, Kamis 4 Juni 2020.

Samsung Galaxy A11 dibekali dengan tiga kamera belakang dengan sensor utama 13 MP, ultra-wide 5 MP dan sensor depat 2 MP, serta kamera depannya 8 MP. Kapasitas baterainyaa memiliki daya 4.000 mAh dengan pengisian cepat 15 W.