FTUI Kembangkan Desain 3D Print Termometer untuk Screening Covid-19

Untuk masalah keakuratan, iThermowall telah divalidasi dan dikarakterisasi hasil pengukurannya. Hasil validasi dan karakterisasi dapat dibaca di makalah berjudul “Infrared thermometer on the wall (iThermowall): An open source and 3-D print infrared thermometer for fever screening” yang dipublikasikan di Jurnal HardwareX yang diterbitkan oleh Elsevier.