Jangan Asal Joget, Pahami Algoritma TikTok Agar Konten Video Bisa Masuk FYP

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa tahun terakhir TikTok marak digunakan dan memiliki pesona tersendiri bagi para penggemarnya. TikTok menyajikan tampilan video kreatif berdurasi pendek. Apalagi disituasi pandemi Covid-19 saat ini, orang orang mencari tempat untuk mengekspresikan diri.

Bahkan, TikTok kini menjadi pilihan berbagai institusi atau lembaga untuk mensosialisasikan program-program mereka. Sejumlah pejabat dan petinggi pemerintah juga terjun ke TikTok, salah satunya adalah menteri BUMN Erick Thohir.

Bagi pengguna aplikasi TikTok ada istilah yang digunakan yakni For Your Page atau FYP. Di FYP konten video pengguna lain akan direkomendasikan berdasarkan video yang Anda sukai. Jika konten TikTok dapat masuk FYP maka berpotensi akan mendapatkan lebih banyak suka atau like dan pengikut yang banyak.

Pengaruh dari FYP tersebut pengguna TikTok berlomba lomba membuat konten semenarik mungkin agar masuk FYP dan mendapatkan banyak pengikut dan menjadikan video konten tersebut viral. Lalu bagaimana cara agar konten TikTok dapat masuk FYP? Berikut tipsnya:

1. Algoritma

Dilansir dari laman resmi Neoreach, pengguna TikTok sangat penting terlebih dahulu untuk memahami algoritma TikTok.

Pertama, interaksi. Semakin banyak yang menyukai, memberikan komentar, dan membagikan konten video, maka semakin besar kemungkinan konten video tersebut untuk masuk ke FYP. Selain itu, semakin banyaknya konten yang dibuat maka akan meningkatkan peluang untuk masuk ke FYP.

Kedua, informasi Video. Pada konten video, hashtag, latar suara video, dan caption akan memberi pengaruh untuk memungkinkan sebuah konten video masuk FYP. Inilah mengapa ketika membuat konten video harus menggunakan latar suara dan tagar yang relevan.

Ketiga, pengaturan. Atur lokasi, negara, selain itu preferensi Bahasa.

2. Kualitas Rekaman

Rekaman yang berkualitas sangat penting dan menjadi yang utama. Pastikan video yang dikirimkan tidak buram agar pengguna lain dapat melihat dengan jelas konten tersebut. Tidak hanya sekedar kejernihan video, akan tetapi pengeditan yang apik dan esktetik dapat menarik memungkinkan pengguna lain menyukainya.

3. Konten Menarik

Buatlah konten sekreatif mungkin, lucu, dan menunjukkan keunikan tersendiri. Selain itu juga konten yang relevan tentang topik, tarian dan music yang sedang tren saat itu. Sebisa mungkin, hiburlah pengguna lain dengan konten itu atau berikan informasi menarik di dalamnya.

Bila bingung mulai konten video TikTok mulai dari mana, cobalah tarian Tik Tok dan diiringi musik yang sedang tren saat itu.

4. Ikutilah Chalenge atau Konten yang Sedang Populer

Setiap minggu tren pada TikTok selalu silih berganti dan tidak ada habisnya. Pengguna TikTok menyukai video yang relevan pada saat itu. Para konten creator TikTok harus cermat dalam mengikuti tren yang sedang populer.

Atau para konten kreator bisa memposting video berupa “challenge” atau tantangan yang akan membuat video tersebut berpeluang lebih tinggi untuk masuk FYP.

Misalnya The Vogue Challenge, tantangan ini menjadi eksis karena pengguna seolah oleh sedang menjadi model cover majalah Vogue.

Contoh lainnya yaitu Any Song Challenge, seseorang akan menarikan gerakan dari Any Song challenge merupakan gerakan tarian yang dipopulerkan oleh penyanyinya sendiri yaitu Zicco yang merupakan rapper yang berasal dari Korea Selatan.

Namun, para creator tidak harus melulu mengikuti tren, bisa memilih tren yang sesuai dengan preferensi kreator atau bisa membuar karya unik yang menjadi ciri khas kreator tersebut.

5. Gunakan Trending Music

Saat mengedit video, aplikasi TikTok akan menyediakan efek dan musik latar. Kedua hal tersebut merupakan kunci agar video dapat menarik perhatian terutama video tersebut sedang tren atau viral.

6. Berinteraksi dengan Pengguna Lain

Interaksi dengan pengguna lain dapat membantu konten video masuk FYP. Semakin banyak memberikan suka dan komentar pada video pengguna lain, maka akan semkain banyak pula pengguna lain mengomentari video yang Anda buat. Cara tersebut dapat membantu mendapatkan daya tarik dari pengguna lain.

Selain itu, interaksi dapat dilakukan berkolaborasi dengan pengguna TikTok lainnya.

7. Gunakan Hashtag yang Sedang Tren

Hashtag atau tagar berguna disetiap platform manapun, terutama TikTok. Tagar dapat membantu konten video dapat dilihat oleh pengguna TikTok lainnya. Tagar TikTok dapat membantu pengguna menemukan video yang mereka cari.

Misalnya, pengguna Tik Tok ingin mencari topik tertentu, mereka akan diberikan video yang sesuai dengan tagar yang dibuat.

Seperti tagar #FYP, adalah tagar paling populer di aplikasi Tik Tok. Hashtag ini secara signifikan meningkatkan peluang kreator untuk tampil di For Your Page. Pentingnya membuat tagar tersebut pada setiap video yang diposting.

8. Anjuran Bagi Pengguna TikTok

Biasanya teknik yang digunakan untuk menjadi viral pada setiap platform media sosial kurang lebih sama. Seperti apa metode yang digunakan di YouTube juga berfungsi di TikTok.

Namun perlu diketahui bahwa TikTok unik dibandingkan platform lain, seperti Video berdurasi pendek dengan tempo yang cepat dan struktur algoritmanya.

Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan untuk membuat konten TikTok tersebut masuk FYP.

Perlu diingat, TikTok memiliki audiens muda, maka jangan sekali seklai untuk membuat konten yang membosankan untuk para gen Z.

TikTok adalah aplikasi untuk klip video pendek, maka dari itu buatlah viedo konten yang menarik dan langsung pada intinya. Hal tersebut karena video TikTok hanya berduarasi 15 detik.

TikTok memiliki cara unik untuk membuat video menjadi viral. Ikutilah tarian, tantangan yang sedang tren saat itu.

Itulah beberapa tips agar video konten TikTok dapat masuk FYP, tapi perlu diingat karena algoritma setiap orang berbeda beda.

WILDA HASANAH

Baca juga: Pasca Konten TikTok Kevin Samuel, IDI Imbau Wanita Tidak Takut Periksa ke Dokter