Konami Rilis Game Castlevania Advance Collection, Tersedia di Berbagai Konsol

TEMPO.CO, Jakarta - Konami Digital Entertainment Limited mengumumkan bahwa game Castlevania Advance Collection sekarang tersedia di Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, dan PC melalui Steam. Koleksi ini menampilkan beberapa judul game favorit dalam seri Castlevania, termasuk Castlevania: Circle of the Moon; Castlevania: Harmony of Dissonance; dan Castlevania: Aria of Sorrow.

“Selain itu, koleksi akan menampilkan judul bonus khusus keempat, game SNES 1995 Castlevania: Vampire's Kiss yang juga dikenal sebagai Dracula X di Amerika,” ujar pihak Konami dalam keterangan tertulis, Senin, 27 September 2021.

Tim Pengembangan Castlevania Advance Collection di Konami menjelaskan, pihaknya ingin lebih banyak orang dapat merasakan seri Castlevania, khususnya judul petualangan karena semuanya masih dapat dinikmati hingga saat ini. Tim menyadari bahwa ada beberapa judul yang benar-benar dapat dimainkan di konsol saat ini, sehingga mulai membuat Castlevania Advance Collection tersedia.

“Kami memutuskan untuk menjadikan rilis ini sebagai peluncuran multiplatform sehingga sebanyak mungkin orang dapat menikmati judul-judul ini di konsol mereka,” kata tim Konami.

Serial Castlevania ini juga merayakan hari jadinya yang ke-35 tahun ini, berkat dukungan banyak penggemar dan semua orang yang terlibat dalam pembuatannya.

Selain memiliki akses ke empat game klasik abadi ini, Castlevania Advance Collection menawarkan fitur baru untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Bagi pecinta musik, pemain juga akan memiliki akses langsung ke semua soundtrack Castlevania dengan total 71 lagu.

Pemain bahkan dapat membuat daftar putar mereka sendiri yang dapat disesuaikan untuk mendengarkan secara berulang. Juga dapat melihat konten di balik layar melalui galeri dalam game yang menampilkan sketsa dan gambar yang sedang dikerjakan.

“Seni yang belum pernah dilihat sebelumnya, serta desain paket yang dipindai, akan menjadi daya tarik khusus bagi penggemar lama waralaba,” tutur pihak Konami.

Selan itu, Castlevania Advance Collection juga dilengkapi dengan ensiklopedia data yang berkaitan dengan empat judul game, termasuk informasi tentang musuh, peralatan, item, dan lainnya. Untuk memastikan tidak ada area atau musuh yang tidak dicentang, pemain akan dapat merekam, memutar ulang, dan memundurkan gameplay mereka kapan pun mereka mau.

Castlevania Advance Collection sekarang tersedia di Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, dan PC melalui Steam, seharga US$ 19,99 (Rp 285 ribu), hanya versi digital. Game ini juga kompatibel di PlayStation 5 dan Xbox Series X|S. Game ini tersedia secara global dan mendukung bahasa Inggris dan Jepang.

