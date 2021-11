Studi: Video Game Aksi Bikin Pemainnya Lebih Baik dalam Tugas Visual dan Memori

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah studi yang dilakukan peneliti University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa video game penuh aksi dapat membuat gamer atau pemainnya lebih baik dalam beberapa tugas. Game tersebut bisa membantu mengajarkan pemainnya untuk menjadi pembelajar lebih cepat khususnya dalam tugas visual dan memori.

Profesor psikologi dari University of Wisconsin-Madison, C. Shawn Green, menerangkan, studi itu akan membantu para peneliti memahami bagaimana game yang digunakan untuk melatih ahli bedah laparoskopi dan pilot drone, serta untuk membantu orang dengan ambliopia (kadang-kadang disebut mata malas) dan gangguan defisit perhatian, yang menciptakan beberapa efek positif yang terdokumentasi dengan baik.

“Game adalah pengalaman yang sangat kuat dan kompleks. Kita tahu game membuat perubahan perilaku yang menarik, tapi tingkat kerumitannya membuat mereka sulit untuk dipelajari,” ujar Green yang karyanya didukung oleh Office of Naval Research.

Studi ini juga menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan pelatihan sama. Beberapa jenis latihan dapat membuat seseorang sempurna, tapi hanya pada satu hal. Jenis pelatihan yang membuat peserta pelatihan lebih baik dalam belajar dengan cepat untuk melakukan berbagai tugas—atau setidaknya lebih dari satu—memiliki keuntungan yang jelas.

Menurut Green, jika orang-orang baru mengenal lapangan basket hanya menembakkan lemparan bebas berulang-ulang, mereka mungkin akan jauh lebih baik dalam menembak langsung dari jarak 15 kaki. Namun, jika meminta mereka menembak dari tempat lain di lapangan, mereka mungkin akan langsung kembali ke tempat mereka memulai. “Kami menyebutnya kegagalan transfer atau kegagalan generalisasi,” tutur Green.

Dalam sepasang percobaan yang dijelaskan baru-baru ini dalam jurnal Communications Biology, 25 peserta di University of Rochester, New York dan kemudian 52 peserta di University of Geneva, Swiss dipisahkan menjadi kelompok yang kira-kira sama yang ditugaskan untuk bermain 45 jam dari salah satu video game aksi, misalnya game Call of Duty atau The Sims dan Zoo Tycoon.

Sebelum para pemain memulai tugas permainan, mereka diuji dengan tugas-tugas yang mengukur persepsi visual dan keterampilan memori kerja mereka. Persepsi visual tugas yang dibutuhkan peserta untuk menggunakan sekilas singkat untuk memilih arah gerakan dari suatu obyek atau orientasi garis-garis berjalan.

Tes memori kerja lebih menantang, meminta pemain untuk mendengarkan dan menonton pasangan huruf yang dibacakan dengan keras dan bentuk yang muncul di lokasi yang berbeda di layar. Serta melaporkan ketika ada yang cocok dengan suara atau penempatan dari sejumlah belokan tertentu.

Kedua kelompok relatif sama dalam tes awal. Tetapi setelah pengalaman bermain game mereka yang kontras, para pemain game aksi berbeda. "Mereka langsung mendapat sedikit keuntungan setelah memainkan game aksi. Tapi efek yang lebih besar adalah peningkatan lebih cepat pada orientasi dan tugas memori ini daripada orang-orang yang memainkan game lain," kata Green.

Tes dipilih karena gerakan sederhana dan orientasi bentuk dasar melibatkan bagian otak yang terlibat dalam pemrosesan visual dan memori kerja yang sangat mendasar. "Terus-menerus harus mengelola barang baru versus barang lama saat informasi masuk adalah faktor umum dalam menangani tugas baru,” kata Green.

Mengurai aspek penting dari kerumitan akan membantu desainer game masa depan yang berfokus pada pelatihan. Namun, ada masalah dengan game aksi—misalnya cenderung penuh kekerasan. “Sebelum dapat mulai merancang game dengan memaksimalkan manfaat, Anda perlu mengetahui apa yang membantu dan apa yang tidak.”

