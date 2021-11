Setelah Android, Netflix Games Kini Hadir di iPhone dan iPad

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix baru saja menghadirkan layanan game barunya ke semua pelanggan di Android, tapi sekarang telah resmi hadir di iOS. Layanan ini memberi pengguna akses ke pilihan game seluler terbatas tanpa iklan atau pembelian dalam aplikasi.

Sudah ada lima game yang tersedia, termasuk Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Teeter (Up), dan Card Blast. Serta game yang baru saja diumumkan Hextech Mayhem: A League of Legends Story—yang akan dibanderol seharga US$ 10 (Rp 142 ribu) untuk Switch dan PC—akan gratis untuk pelanggan Netflix.

Namun, ada beberapa kekhawatiran tentang peluncuran layanan game Netflix di iOS, terutama karena kebijakan App Store Apple yang menghalangi platform dan layanan game lainnya. Kebijakan ini biasanya mencegah aplikasi pihak ketiga bertindak sebagai etalase untuk aplikasi.

Melalui akun Twitter resminya, Netflix mengumumkan bahwa pihaknya akan mengumumkan bagaimana aplikasi utamanya menyesuaikan, termasuk apakah itu akan berfungsi sebagai hub game all-in-one seperti yang dilakukan di Android, di mana pengguna dapat memilih game untuk diunduh dari Play Store.

Platform game cloud lainnya, seperti Microsoft xCloud, Nvidia Geforce Now, Google Stadia, dan Facebook Gaming telah berjuang untuk menemukan pijakan di iOS karena pembatasan App Store. Semua platform ini telah berusaha menghindari kebijakan Apple dengan meluncur sebagai aplikasi web, tapi ini jelas tidak memberikan pengalaman gaming terbaik.

Namun, mungkin ada preseden untuk nasib baik Netflix. Dalam email internal yang ditemukan pada Mei lalu, Apple membahas kemungkinan konsesi terkait dengan aplikasi pihak ketiga yang menawarkan pembelian dalam aplikasi dan berbagai insentif yang mungkin menarik bagi Netflix.

THE VERGE | BLOOMBERG

Baca:

Netflix Rilis 5 Game Mobile Android di Aplikasi, Bisa Dimainkan Offline

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.