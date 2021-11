Teknologi Internet 5G: Indosat Gunakan 4 Kota untuk 4 Use Case Berbeda

TEMPO.CO, Jakarta - Indosat sudah menghadirkan jaringan internet 5G di empat kota di Indonesia pada tahun ini. Keempatnya ditujukan untuk pemanfaatan yang berbeda-beda, yakni di Solo, Jakarta, Surabaya dan Makassar.

SPV-Head of Technology Assurance Indosat Ooredoo, Joko Riswadi, membeberkan strategi empat kota dan empat peruntukan yang berbeda-beda tersebut dalam acara virtual bertajuk 5G: Explore The Future of Limitless Connectivity Presented by Ericsson - Ideafest 2021, Jumat, 25 November 2021.

Joko mengatakan bahwa Indosat saat ini masih gencar melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang pemanfaatan 5G. “Karena 5G itu bukan hanya sekadar konektivitas, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk berbagai platform, misalnya, smart city dan Internet of Things (IoT),” ujar dia.

Joko menekankan bahwa transformasi digital adalah suatu keharusan, termasuk pemanfaatan 5G. Transformasi semakin dipercepat dengan pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua orang beraktivitas dalam jaringan atau secara online, mulai dari bekerja hingga sekolah.

"Pertumbuhan data selama pandemi sangat tinggi, antara 60-70 persen," katanya sambil menambahkan, "Bahkan pengguna aplikasi dan platform video konferensi seperti Zoom dan Teams meningkat 100 persen."

Joko meyakini, begitu pandemi selesai, banyak kebiasaan digital tak ikut usai. Sebaliknya, bisa semakin berkembang didorong kegiatan secara online yang juga dipertahankan. “Nah, kami melihat ke sana, teknologi 5G bisa menjadi keharusan, dan Indosat selalu berkomitmen untuk berinovasi memberikan layanan terbaik,” katanya.

Berikut ini pemanfaatan jaringan 5G atau use case yang sudah dimulai Indosat di empat kota:

- Solo, Jawa Tengah

Teknologi 5G Indosat hadir pertama di Indonesia di kota ini pada Juni 2021. Fokus pemanfaatan jaringan diarahkan kepada konten-konten untuk memulihkan kondisi ekonomi. Indosat bekerja sama dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pemerintah daerah setempat untuk memajukan sektor smart city.

- DKI Jakarta

Kota kedua adalah Jakarta yang dimasuki pada Agustus lalu. Fokusnya ke infrastruktur, layanan publik, dan memajukan industri 4.0.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sambutan pada peluncuran layanan 5G Indosat Ooredoo di Jakarta, Kamis 26 Agustus 2021. Layanan 5G yang baru akan memberikan akses ke Internet broadband seluler yang lebih baik bagi pelanggan konsumen dan bisnis Indosat Ooredoo yang akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi Jakarta serta mendukung era industri 4.0. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

- Surabaya, Jawa Timur

Indosat membawa teknologi jaringan internet 5G miliknya ke kota ini pada September, dengan fokus pada edukasi atau pendidikan. “Kami bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi besar di sana yaitu Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk bidang pendidikan dan penelitian,” tutur Joko.

- Makassar, Sulawesi Selatan

Kota keempat yang mendapatkan use case internet 5G dari Indosat adalah Makassar. Fokus pemanfaatan diarahkan kepada kegiatan bisnis. “Jadi kami juga menunjukkan komitmen tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar yaitu Makassar yang mewakili wilayah timur, dan akan dilanjutkan ke kota lainnya,” kata Joko.

Baca juga:

Balap Motor Dunia Bawa Pulau Lombok Cicipi Teknologi Internet 5G