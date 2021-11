True QuadPlay Solusi Terpadu untuk Layanan Broadband Terkini

Kerja sama Smartfren dan Moratel menghadirkan True QuadPlay yang memberi layanan koneksi internet broadband kecepatan tinggi hingga berbagai layanan menarik dari Smartfren.

INFO TEKNO – Penetrasi digital di era industri 4.0 membutuhkan koneksi internet yang mumpuni. Terlebih sejak pandemi Covid-19, kita semakin akrab melakukan pekerjaan di dalam jaringan, atau online. Mulai urusan sekolah, pekerjaan, berbelanja, dan banyak lagi.

Agar semua urusan tersebut lancar, koneksi broadband jauh lebih unggul dibanding modem biasa. Bahkan digadang-gadang, koneksi broadband 40 kali lebih cepat sehingga mengunggah dan mengunduh data, video, menjadi lebih nyaman.

Kini ada kabar gembira bagi pengguna koneksi broadband, maupun untuk yang sedang mencari layanan internet dengan koneksi sangat cepat. Smartfren bersinergi dengan Moratel menghadirkan produk terbaru bernama True QuadPlay.

Keunggulan True QuadPlay yakni memberikan pelanggan one stop solution. Kamu bisa mendapatkan saluran TV kabel premium, internet broadband kecepatan tinggi dari Oxygen.id, nomor telepon rumah dengan benefit gratis biaya bulanan (tanpa abonemen) dan Kuota Nonstop untuk koneksi internet selular dari Smartfren.

True QuadPlay merupakan tindak lanjut dari langkah strategis Smartfren setelah mengucurkan penyertaan modal 20,5 persen pada Moratel. Sementara Oxygen.id merupakan produk internet broadband milik Moratel yang saat ini sudah menjangkau kota-kota besar di Indonesia, antara lain di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Jambi, Denpasar, Pontianak dan Pangkal Pinang.

Deputy CEO Smartfren, Djoko Tata Ibrahim, mengatakan bahwa layanan True QuadPlay merupakan langkah awal dari sinergi strategis antara Smartfren dengan Moratel. Sinergi ini akan menjadi kunci untuk meraih dan mengembangkan peluang di segmen bisnis internet quadplay di Indonesia.

“Sinergi ini membuat kami dapat menghadirkan True QuadPlay dengan banyak keunggulan dalam satu layanan inovatif. Pelanggan mendapatkan manfaat berupa coverage internet mobile yang luas dan 100 persen 4G saat berada di luar rumah, serta koneksi internet broadband kecepatan tinggi Oxygen.id, televisi kabel, dan telepon rumah bebas abonemen,” ujar Djoko.

Sementara President Director PT. Mora Telematika Indonesia (Moratel), Galumbang Menak, menyebutkan kerja sama ini dilatarbelakangi oleh meluasnya jaringan layanan Oygen.id di Jabodetabek dan luar Pulau Jawa. “Dengan semakin luasnya area layanan Oxygen.id maka kami juga berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan terbaik untuk pelanggan, Salah satunya adalah inovasi True QuadPlay yang kami kembangkan bersama Smartfren untuk membuat pelanggan bisa menikmati seluruh keunggulan layanan internet dalam satu billing,” katanya.

Menurut Djoko dan Galumbang, kerja sama ini akan berlanjut ke berbagai aspek lain. Salah satunya adalah sinergi dari sisi penjualan dan layanan pelanggan untuk produk True QuadPlay.

Saat ini paket True QuadPlay sudah tersedia di seluruh saluran penjualan Oxygen.id di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Selanjutnya secara bertahap, Smartfren dan Moratel juga akan menghadirkan paket True QuadPlay di berbagai wilayah lainnya.

Adapun paket True QuadPlay terdiri dari 3 pilihan, yakni paket Squad 25 seharga Rp378.000 per bulan, sudah termasuk internet fiber optic up to 25 Mbps, 83 saluran TV kabel, fix telephone, dan kartu perdana Kuota Nonstop 6 GB.

Paket Squad 50 seharga Rp486.000 per bulan, sudah termasuk internet fiber optic up to 50 Mbps, 83 saluran TV kabel, fix telephone, dan Kartu pasca bayar kuota Nonstop 10 GB.

Paket Squad 100 seharga Rp648.000 per bulan, sudah termasuk internet fiber optic up to 50 Mbps, 83 saluran TV kabel, fix telephone, dan kartu perdana Kuota Nonstop 18 GB.

Seluruh pelanggan yang menggunakan paket True QuadPlay dapat menikmati bonus Double Speed khusus untuk koneksi internet broadband Oxygen selama satu tahun.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Oxygen QuadPlay dapat dilihat pada landing page berikut ini: www.oxygen.id (*)