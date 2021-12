Omicron Mengamuk di AS, Fauci Peringatkan Tekanan Besar pada Rumah Sakit

Anthony Fauci, direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular AS, berbicara dalam sidang Komite Kesehatan, Pendidikan, Perburuhan, dan Pensiun Senat di Gedung Kantor Senat Dirksen di Washington, DC, AS, 20 Juli 2021. [Stefani Reynolds /Pool melalui REUTERS/File]

TEMPO.CO, London - Pakar penyakit menular terkemuka Amerika Serikat (AS) Anthony Fauci memperingatkan soal semakin besarnya tekanan pada sistem rumah sakit AS saat varian Omicron mulai mengamuk di Amerika maupun di dunia, lapor surat kabar Financial Times (FT) pada Senin, 20 Desember 2021.

"Jika dilihat dari kondisi saat ini, rumah sakit kita akan sangat tertekan dengan banyaknya pasien yang dirawat dalam satu atau dua pekan ke depan," tutur Fauci dalam wawancara baru-baru ini dengan ABC, sebagaimana dikutip oleh FT.

Kekhawatiran besarnya adalah lonjakan baru ini dapat membuat sistem kesehatan AS kewalahan jika dibarengi dengan kenaikan jumlah pasien rawat inap, khususnya di antara warga Amerika yang belum divaksinasi atau belum mendapatkan suntikan dosis penguat (booster), imbuh laporan FT.

Omicron menjadi varian Covid-19 dominan di AS setelah semakin banyak orang melakukan perjalanan dan berkumpul selama musim liburan.

Varian tersebut menyebar cepat dan telah ditemukan di setidaknya 48 negara bagian AS sejak kasus pertama di negara tersebut terdeteksi di California pada 1 Desember.

