Clubhouse Rilis Fitur Share on Clubhouse, Share & Clip Counts, dan Web Listening

TEMPO.CO, Jakarta - Clubhouse, aplikasi jejaring sosial berbasis suara, menindaklanjuti masukan dari Clubhousers dengan meluncurkan beberapa pembaruan fitur yang paling banyak diminta, yaitu Share on Clubhouse, Share & Clip Counts, dan Web Listening.

“Clubhouse berharap pembaruan fitur ini dapat memberi Anda lebih banyak cara untuk menemukan ruangan yang inspiratif, membagikan ruangan Anda kepada lebih banyak orang, dan tentunya Anda semakin dapat bersenang-senang dengan teman-teman Anda di Clubhouse,” tulis aplikasi itu dalam keterangannya, Senin, 10 Januari 2022.

Share on Clubhouse

Share on Clubhouse adalah sebuah fitur di mana pengguna dapat membagikan ruangan (room) yang disenangi di koridor (hallway), sehingga pengikutnya dapat mengetahuinya dan bisa ikut bergabung di ruangan (room) tersebut.

Caranya, bisa klik tombol Share atau Bagikan di bagian bawah ruangan (atau Replays), lalu ada tiga pilihan: Share on Clubhouse, share via a social network, atau share via a messaging app. Jika memilih Share on Clubhouse, maka pengguna juga dapat menambahkan komentar pribadi tentang ruangan (room) tersebut, seperti “Ruangan ini seru banget! Kalian harus dengerin sih!” lalu dapat membagikannya kepada para pengikut. Kemudian, mereka akan melihat ruangan tersebut di koridor (hallways) dan mereka dapat bergabung dengan pengguna di ruangan tersebut. Fitur ini menjadi salah satu cara terbaik untuk menginformasikan kepada teman-teman tentang ruangan yang inspiratif.

Share dan Clip Counts

Clubhouse juga memberikan lebih banyak tools kepada para kreator untuk dapat lebih memahami kinerja ruangan (room) mereka dengan menampilkan Share dan Clip Counts di bagian bawah ruangan (room) dan di halaman awal bagian Room Insights. Artinya, kreator dapat melihat jumlah orang yang membagikan atau Share ruangan tersebut kepada orang lain, dan mengetahui jumlah orang yang menggunakan fitur Clip, di mana mereka mengambil cuplikan pembicaraan di ruangan tersebut. Satu hal, pastikan menggunakan aplikasi Clubhouse yang ter-update untuk dapat menikmati dua fitur ini!

Web Listening

Inovasi lain yang Clubhouse hadirkan adalah fitur Web Listening, di mana pengguna dapat mendengarkan ruangan (room) Clubhouse di ponsel atau laptop tanpa perlu mendaftar atau mengunduh aplikasi Clubhouse. Fitur ini merupakan hasil dari banyaknya permintaan Clubhousers. Dengan fitur ini, para kreator dan komunitas di Clubhouse dapat menarik lebih banyak audiens di luar orang-orang yang memang sudah terdaftar di Clubhouse dan tentunya lebih banyak orang yang dapat menikmati Clubhouse dengan cara yang lebih mudah.

Pada tahun 2021, para Clubhousers menghabiskan lebih dari 626 juta jam di Clubhouse untuk dapat saling terhubung dengan satu sama lain. Tak hanya itu, jumlah Klub yang aktif di Clubhouse juga bertambah menjadi 365 ribu Klub dan lebih dari 1 miliar pesan terkirim di Backchannel sejak diluncurkan pada bulan Agustus 2021 lalu. Pada Desember 2021, jumlah orang yang mengunduh Clubhouse bertambah sebanyak 2,6 juta. Angka ini meningkat secara signifikan dari 1,8 juta pengunduh di bulan November 2021.

