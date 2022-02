Baru Diluncurkan, Seperti Apa Spesifikasi Kamera Samsung S22?

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung meluncurkan produk terbaru gadget flagship seri Galaxy S22 5G. Perusahaan elektronik asal Korea Selatan itu telah memperkenalkan produk baru itu melalui saluran YouTube Samsung, pada Rabu, 9 Februari 2022.

Samsung Galaxy S22 dan S22+ muncul dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 (4 nano meter). Flagship Samsung yang akan dipasarkan mulai 25 Februari ini dioperasikan menggunakan Android 12 dan One UI 4.1 terbaru. Ada dua varian kapasitas penyimpanan Samsung S22 dan S22+, yakni RAM 8 ROM 128 Gigabita (GB), dan RAM 8 ROM 256 GB. Sama seperti produk sebelumnya, S22 dan S22+ tanpa slot kartu penyimpanan tambahan.

Mengutip GSM Arena dua model ponsel itu sama-sama menggunakan Central Processing Unit (CPU) delapan core (octa-core) yaitu 1x2.8 Gigahertz (GHz), Cortex-X2 dan 3x2.50 Gigahertz, Cortex-A710 dan 4x1.8 Gigahertz, serta Cortex-A510.

Keduanya juga menggunakan Graphic Processing Unit (GPU) Xclipse 920 untuk versi internasional. Versi Amerika Serikat, Cina, dan India menggunakan CPU Octa-core 1x3.00 Gigahertz, Cortex-X2 dan 3x2.40 Gigahertz, Cortex-A710 dan 4x1.70 Gigahertz, dan Cortex-A510. GPU Adreno 730 untuk pasar Amerika Serikat, Cina, dan India.

Samsung membekali kamera S22 dan S22+ dengan modul triple (tiga kali lipat). Kamera utama sebesar 50 megapiksel dengan bukaan 1.8 dilengkapi stabilisasi gambar optik (OIS) dengan ruang gerak 58 persen lebih lebar. OIS ini berfungsi untuk meminimalkan getaran, sehingga foto tidak blur, terutama saat malam. S22 dan S22+ juga dilengkapi telefoto 10 megapiksel untuk 3 kali zoom optikal dengan OIS, dan lensa ultrawide 12 megapiksel untuk menangkap gambar lebih luas 120 derajat.

Soal swafoto dan panggilan video, Samsung memasang kamera sebesar 10 megapiksel dalam desain invinity O display. Kamera swafoto Samsung S22 dan S22+ mampu merekam video hingga resolusi 4096×2160 piksel (4K), 30 atau 60 frame per second. Kamera Samsung S22 Ultra mampu menangkap gambar dengan resolusi 4K sebanyak 30 atau 60 gambar per detik.

Video akan tampak jelas. Kamera depan kedua ponsel itu juga mampu merekam 1080 piksel 30 frame per second. Sedangkan kamera belakang memiliki kemampuan merekam video hingga resolusi 7680x4320 atau 8K 24 frame per second, 4K 30 atau 60 frame per second. Adapun 1080 piksel; 30, 60, dan 240 frame per second, dan 720 piksel 960 frame per second.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

