Dari MWC Barcelona: Oppo Find N Paling Disruptif, iPhone 13 Smartphone Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Terangkai dengan perhelatan Mobile World Congress atau MWC Barcelona yang baru berlalu, para penerima Global Mobile Awards 2022 pun telah diumumkan. Untuk kategori perangkat, Disruptive Device Innovation Award diberikan kepada Oppo Find N untuk engsel dan integrasi layar yang ada pada ponsel lipat ini. Perangkat lain yang masuk nominasi untuk penghargaan ini adalah Apple AirTag, FairPhone 4, Google Tensor Chip, dan Samsung Galaxy Z.

Masih di kategori perangkat, Best Smartphone Awards jatuh ke Apple iPhone 13. Ponsel yang dirilis Oktober lalu itu dinilai memiliki performa, inovasi dan kepemimpinan luar biasa seperti yang tampak lewat penilaian atas ponsel-ponsel di pasaran sepanjang 2021. Ponsel lain yang menjadi nominasinya termasuk Google Pixel 6 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, dan tiga smartphone Samsung yakni Galaxy S21 Ultra, Z Flip3, dan Z Fold3.

Secara keseluruhan penghargaan Global Mobile atau GLOMO tersebar untuk tujuh kategori. Selain perangkat atau device, lima lainnya adalah, yang pertama, Teknologi Mobile. Penghargaan ini diberikan untuk kategori perusahaan yang mampu merevolusi kemampuan dan jangkauan teknologi mobile dan digital. Kedua adalah Industri X dengan nominasinya adalah merek-merek yang memiliki inovasi layanan sebagai ujung tombak dunia digital.

Lalu, ketiga, Tech4Good. Ini menyorot perusahaan-perusahaan yang bekerja keras untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dari konektivitas yang sejati. Kategori keempat adalah Pemerintahan yang kepemimpinannya dinilai lewat berapa jauh semangat digitalisasi mengisi agenda nasionalnya. Secara spesifik, negara yang menghapus batasan untuk berinovasi, dan tahun ini jatuh kepada nominasi tunggal, Spanyol--tuan rumah MWC 2022.

Dua yang terakhir adalah Outstanding Achievement, untuk individu ataupun perusahaan dari seluruh sektor teknologi yang memberikan semangat dan sumber daya yang dimilikinya untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk manusia, dan 4FYN yang merupakan pengakuan resmi tertinggi yang ditawarkan secara eksklusif kepada startup sepanjang MWC Barcelona 2022.

Untuk Oustanding Achievement, tersedia tiga kategori penghargaan. Ketiganya adalah Outstanding Contribution to the Mobile Industry, Diversity in Tech, dan Best Innovation for Covid-19 Pandemic Response & Recovery. Tiga pemenangnya adalah, masing-masing, Sekjen International Telecommunication Union Houlin Zhao, Vodafone untuk #ChangeTheFace Leadership Alliance, serta Telit dan Controlant for Cellular IoT rollout untuk distribusi vaksin Covid-19.

