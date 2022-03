Inilah 4 Keunggulan Teknologi 5G

TEMPO.CO, Jakarta - Teknologi 5G digadang-gadang sebagai The Next Frontier dalam industri telekomunikasi di seluruh dunia. Kehadiran jaringan internet generasi kelima ini tentu berkontribusi memperluas Internet of Things yang mengarah pada kemajuan teknologi lebih lanjut. Lantas, apa saja kelebihan teknologi 5G?

Melansir data yang dihimpun Tempo pada 5 Juni 2021, sejumlah 59 negara telah menggunakan teknologi jaringan 5G. Sementara di Indonesia, pemerintah Indonesia juga berambisi besar untuk segera mengimplementasikan teknologi 5G pada 2023. Pihak Kementerian Komunikasi telah sepuluh kali menguji teknologi ini sejak 2017 silam.

Selain bandwidth yang lebih besar, teknologi 5G juga menawarkan low-latency connectivity. Ia bakal menyederhanakan mobilitas akses seluler, termasuk WiFi. Dirangkum dari situs Intel dan BBVA, berikut lima keunggulan teknologi 5G dibandingkan teknologi generasi sebelumnya:

1. 10 Kali Lebih Cepat

Pada 2019-2020, CNET mengadakan tes kecepatan pada jaringan 5G di kota besar dunia, mencakup dari Chicago, London, Sydney, hingga Seoul. Hasilnya, teknologi 5G memiliki kecepatan berkisar 10 Gbps atau 10 kali lebih cepat dari 4G LTE. Dengan kecepatan itu, pengguna dapat mentransfer film resolusi tinggi dari semula tujuh menit menjadi enam detik saja.

2. Latensi Rendah

Latensi berfungsi mengukur berapa lama sinyal yang dibutuhkan untuk mentransfer data dari sumber ke penerima dan kemudian kembali lagi. Jaringan 5G baru akan memiliki latensi yang lebih rendah daripada 4G LTE dengan transmisi data pulang-pergi memakan waktu kurang dari lima milidetik. Kombinasi kecepatan tinggi dan latensi rendah ini sangat cocok untuk aplikasi virtual reality (VR) dan augmented reality (AR).

3. Peningkatan Kapasitas

Teknologi 5G akan memberikan kapasitas hingga 1.000 kali lebih banyak dari 4G. Ini akan menjadi peluang besar bagi pengembangan IoT. Seperti diketahui, 5G dan IoT adalah pasangan yang sempurna untuk mengoptimalisasi jaringan nirkabel. Dengan kapasitas ratusan atau bahkan ribuan perangkat, pemanfaatan teknologi 5G bakal lebih berkembang untuk kota, pabrik, peternakan, sekolah, dan rumah.

4. Bandwidth Lebih Besar

Kombinasi kecepatan tinggi dan kapasitas jaringan pada jaringan 5G akan menciptakan potensi jumlah data yang lebih besar untuk kemudian ditransmisikan. Mengingat jaringan 5G dirancang sangat berbeda dari jaringan 4G tradisional sehingga memungkinkan optimalisasi lalu lintas jaringan yang lebih besar dan penanganan lonjakan penggunaan yang aman.

5. Kecepatan Unduh Lebih Tinggi

Jaringan 5G akan memiliki kapasitas untuk meningkatkan kecepatan download hingga 20 kali (dari 200 Mbps ‘4G’ hingga 10 Gbps ‘5G’). Pun mengurangi latensi (respons waktu antar perangkat) seperti yang dipaparkan di atas. Kecepatan ini memungkinkan pengguna dapat memaksimalkan pengalaman browsing.

