Zenius Gelar Try Out Gratis Persiapan UTBK SBMPTN, Skor Tertinggi Dapat Gawai

TEMPO.CO, Jakarta - Platform teknologi edukasi Indonesia, Zenius meluncurkan program Grand Try Out (GTO) pada Kamis, 24 Maret 2022. Program itu untuk meningkatkan motivasi siswa dalam persiapan menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) 2022.

Program Grand Try Out dari Zenius akan berlangsung selama empat pekan sepanjang April 2022 dan bisa diakses secara gratis oleh siapa saja. Rangkaian programnya seperti empat sesi Try Out pada 9, 16, 23, dan 29 April 2022, kompetisi “Weekly Latihan Soal Challenge” di fitur ZenPractice dengan hadiah menarik untuk peserta dengan skor tertinggi setiap minggunya pada 11-29 April.

Selain itu ada Klinik Pembahasan Try Out bersama tutor Zenius setiap pekan dari Senin sampai Jumat. “UTBK merupakan ujian keterampilan berpikir dan pemahaman konsep yang penting dikuasai agar dapat masuk ke perguruan tinggi impian,” kata Sabda PS, Founder dan Chief Education Officer Zenius, lewat siaran pers Kamis 24 Maret 2022.

Zenius tidak ingin siswa merasa tertekan dalam proses persiapan UTBK. Agas bisa memberikan kemampuan terbaiknya, setiap siswa harus menikmati proses belajar dan memahami betul materi yang dipelajari. Program Grand Try Out sengaja dirancang sebagai materi pembelajaran yang dapat memicu kecintaan belajar dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.

Sistem latihan dan penilaian Grand Try Out telah disusun sama persis seperti UTBK asli. Jawaban benar akan mendapat skor +2 dan jawaban salah -1. Selain itu, selama persiapan menghadapi Try Out, siswa juga dapat mengakses fitur baru ZenPractice, yang menyediakan lebih dari 400 ribu soal latihan dan pembahasan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing.

Dalam penyusunan soal-soal latihan itu, Zenius melibatkan tutor-tutor di bidang sosial humaniora (IPS) dan sains teknologi (IPA). Ketika mengikuti Grand Try Out, para siswa juga dapat mengukur nilai Try Out, lengkap dengan pembahasannya, agar mereka tahu kesalahan yang dilakukan dan cara memperbaikinya.

Sebagai penambah motivasi peserta untuk meraih skor tertinggi setiap pekan, disediakan beragam hadiah berupa sertifikat, gawai, merchandise. Pendaftaran peserta dibuka sejak 21 Maret – 28 April 2022 lewat laman Zenius atau aplikasinya.

