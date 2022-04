SpaceX Kirim Astronot Pribadi ke ISS untuk Axiom Space, Berapa Biayanya?

TEMPO.CO, Jakarta - SpaceX pada Jumat, 8 April 2022, berhasil meluncurkan kru baru yang terdiri dari empat astronot untuk mengorbit dengan tujuan Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

Pesawat ruang angkasa yang digunakan adalah Crew Dragon milik perusahaan kedirgantaraan komersial bernama Axiom Space. Peluncuran dilakukan dari Cape Canaveral, Florida, dengan roket Falcon 9 SpaceX.

Keempat astronot tersebut akan mendarat di ISS Sabtu pagi dan akan menjadi awak astronot pribadi pertama yang mengunjungi dan tinggal di lab yang mengorbit. Para kru dijadwalkan untuk menghabiskan sekitar delapan hari di ISS, di mana mereka akan melakukan total 25 eksperimen sains yang berlangsung selama 100 jam kumulatif.

Misi mereka, yang disebut Ax-1, adalah yang pertama dari serangkaian empat misi yang Axiom rencanakan untuk dilakukan dalam kemitraan dengan SpaceX. Tujuan jangka panjang Axiom adalah membangun armada stasiun luar angkasa komersial, dimulai dengan Stasiun Axiom.

Perusahaan berencana untuk memasang modul pertama Stasiun Axiom ke ISS sekitar awal 2024 sebelum akhirnya memisahkan diri dan membangun platform terbang bebas.

Ax-1 dan misi berikut dimaksudkan untuk membantu Axiom menetapkan semua protokol dan prosedurnya untuk melakukan misi luar angkasa manusia ke platformnya sendiri saat sudah siap.

Di dalam penerbangan Ax-1 ini beranggota American Larry Connor, pendiri dan mitra pengelola perusahaan investasi real estat The Connor Group; Canadian Mark Pathy, CEO perusahaan investasi dan pembiayaan MAVRIK; dan Eytan Stibbe, mantan pilot Angkatan Udara Israel dan pendiri dana investasi Vital Capital. Komandan mereka adalah Michael López-Alegría, astronot veteran NASA dan sekarang kepala astronot untuk Axiom.

Perusahaan mengumumkan kru pada Januari 2021, dan kru telah menghabiskan antara 750 dan 1.000 jam pelatihan untuk misi ini, menurut Connor.

“Terima kasih telah menerbangkan Falcon 9,” William Gerstenmaier, wakil presiden keandalan penerbangan di SpaceX, mengatakan kepada kru begitu mereka mencapai orbit. “Nikmati perjalanan Anda ke stasiun luar angkasa yang indah di langit. Lakukan riset hebat untuk kami. Kami akan melihat Anda kembali di sini di Bumi.”

López-Alegría berterima kasih kepada tim SpaceX karena telah membawa kru ke orbit dengan selamat. “Itu adalah perjalanan yang luar biasa, dan kami menantikan 10 hari ke depan,” tutupnya.

Axiom telah merahasiakan biaya perjalanan ini, tetapi ketika kru pertama kali diumumkan, laporan media mencatat bahwa para astronot telah membayar $55 juta (Rp 789 miliar) untuk mengamankan kursi mereka di Crew Dragon. Axiom juga membayar jumlah yang tidak diungkapkan kepada NASA untuk menggunakan fasilitas badan antariksa di ISS.

Pada tahun 2019, NASA mengumumkan bahwa mereka membuka bagian AS dari ISS untuk lebih banyak kegiatan komersial. Pada saat itu, NASA mengumumkan bahwa menggunakan sistem pendukung kehidupan dan toilet akan menelan biaya US$ 11.250 per malam per orang.

Awak Ax-1 akan bekerja di ISS bagian AS, selain itu juga akan mengunjungi bagian Rusia atas undangan dari tiga kosmonot di dalamnya. Keempat pengunjung akan tidur di berbagai tempat di ISS; dua akan berada di modul Columbus, satu akan tidur di dalam Crew Dragon yang berlabuh di ISS, dan satu lagi akan tidur di airlock.

Sementara astronot Ax-1 tidak menerima pelatihan intensif yang sama seperti yang diterima astronot NASA sebelum terbang ke ISS. Namun, mereka mempelajari protokol dasar yang harus mereka gunakan untuk menjadi tamu di stasiun, seperti cara menggunakan makanan di dapur dan menangani kebersihan dalam gaya berat mikro.

“Ada banyak pelatihan kehidupan sehari-hari, hanya agar mereka merasa nyaman dan tahu cara beroperasi secara mandiri di pesawat,” kata Dana Weigel, wakil manajer program ISS di NASA pada konferensi pers sebelum penerbangan.

Tim Ax-1 juga mempelajari pelatihan tanggap darurat jika terjadi bencana besar di ISS. Namun, para penerbang kaya itu masih dianggap sebagai tamu, jika toilet rusak saat mereka berada di dalam pesawat, astronot Ax-1 tidak akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya.

Setelah misi mereka selesai, astronot Ax-1 akan kembali ke Crew Dragon yang saat ini membawa mereka ke ISS, meninggalkan stasiun, dan akhirnya mendarat di suatu tempat di lepas pantai Florida.

Begitu mereka tiba di Bumi, SpaceX siap meluncurkan kru lain ke ISS pada 21 April 2022. Peluncuran terbarunya untuk NASA yang disebut Crew-4, yang akan mengirim tiga astronot badan itu dan astronot mitra Eropa ke ISS untuk tinggal enam bulan. SpaceX kemudian akan membawa pulang satu set astronot, bagian dari misi Crew-3, yang telah berada di ISS sejak November.

Baca:

SpaceX Luncurkan Satelit Mata-Mata Amerika



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.