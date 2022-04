Perang Rusia - Ukraina, Ini Jumlah Pesawat Tempur yang Hancur dari Kedua Negara

Sisa-sisa pesawat tempur Rusia Su-35 yang ditembak jatuh militer Ukraina di tengah serangan Rusia ke Ukraina berlanjut di wilayah Kharkiv, Ukraina, dalam gambar selebaran yang dirilis 3 April 2022. Pasukan Ukraina berhasil menembak jauh salah satu jet tempur terbaik Rusia di tengah perang Rusia-Ukraina mencapai hari ke-39. Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff/Handout via REUTERS