Vivo Gelar Final V23 PUBG Mobile Battle 23 April

TEMPO.CO, Jakarta - Vivo akan menggelar pertandingan final Vivo V23 PUBG Mobile Battle pada Sabtu, 23 April 2022. Bersamaan dengan ajang final, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Vivo Indonesia menyelenggarakan Vivo Ramadan Berbagi THR pada tanggal 20-24 April 2022 di Mini Atrium, Gandaria City, Jakarta.

Senior Product Manager Vivo Indonesia, Yoga Samiaji menyatakan berbagai acara ini merupakan bentuk mendekatkan diri kepada konsumen. “Rangkaian kegiatan pada bulan penuh berkah ini adalah salah satu bentuk Vivo mendekatkan diri sekaligus menawarkan pengalaman langsung mencoba produk-produk yang ditawarkan Vivo lewat program dan kegiatan yang menyenangkan. Kami berharap lewat Vivo Ramadan Berbagi THR dapat memberikan momen penuh kebahagiaan dan kemenangan pada Hari Raya kali ini,” kata Yoga secara tertulis, Jumat, 22 April 2022.

Vivo V23 secara resmi menjalin kolaborasi dengan PUBG Mobile dalam penyelenggaraan Vivo V23 PUBG Mobile Battle. Sejak pembukaan pendaftarannya pada Maret 2022 lalu, telah diikuti 200 tim dari seluruh Indonesia.

Kompetisi ini dilaksanakan untuk memberikan wadah bagi para mobile gamer, khususnya para pecinta PUBG Mobile, untuk berkumpul dan mengeksplor kemampuan mereka secara profesional, serta mendukung pertumbuhan industri gaming dan e-sport Tanah Air yang sedang berkembang.

Vivo V23 PUBG Mobile Battle didukung oleh varian terbaru dari V Series, yaitu vivo V23 Series, yang hadir tidak hanya untuk memberikan pengalaman kamera terbaik tetapi juga performa tangguh yang akan memberikan pengalaman mobile gaming yang optimal.

Kompetisi final Vivo V23 PUBG Mobile Battle akan diikuti oleh empat finalis, yaitu tim CLAVI 186 (Jakarta), ACS E-Sports (Balikpapan), Grimz Esport (Jakarta), dan More Uniqlo (Sintang). Keempat finalis tersebut didapat dari dua finalis yang berhasil melewati babak kualifikasi online mengalahkan 62 tim lainnya, serta dua finalis dari babak kualifikasi offline yang dilakukan di tiga kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, dan Sintang.

Peserta akan bertanding secara offline menggunakan smartphone Vivo V23 5G di Mini Atrium, Gandaria City. Vivo V23 PUBG Mobile Battle dapat disaksikan secara live di kanal YouTube resmi Vivo Indonesia dan Revival TV pada pukul 11.00-16.00 WIB. Di live streaming pertandingan ini, Vivo juga akan memberikan ratusan UC voucher giveaway dan Fun Match dengan gaming influencer kepada audience.

Kompetisi akan dimulai dengan babak semifinal antara CLAVI 186 VS More Uniqlo, serta ACS E-Sports VS Grimz Esport. Selanjutnya masing-masing pemenang dari babak sebelumnya akan bertanding pada babak final yang akan memperebutkan uang tunai senilai Rp 10 juta dan empat unit smartphone vivo V23 5G untuk pemenang pertama. Sedangkan untuk pemenang kedua akan mendapatkan hadiah Rp 5 juta beserta Free Unknown Cash (UC) Voucher.

Vivo V23 Series didukung kapasitas memori RAM hingga 12GB dari teknologi terkini 8GB+4GB Extended RAM. Perangkat ditenagai chipset MediaTek Helio G96 pada Vivo V23e dan Dimensity 920 5G pada Vivo V23 5G, yang bisa menjamin kelancaran bermain game yang memerlukan performa tinggi dan bebas lag.

Dengan layar AMOLED 6,44-inch serta resolusi FHD+ 2400×1080 piksel dan refresh rate 90Hz, Vivo V23 5G Series bisa menghasilkan tampilan layar yang jernih dan detail yang menunjang permainan yang maksimal tanpa distraksi akibat tampilan layar yang pecah dan resolusi rendah. Teknologi Dual on 5G yang disematkan pun memungkinkan smartphone mengaktifkan kedua SIM card dengan koneksi 5G secara bersamaan dan memberikan konektivitas tinggi bebas hambatan saat bermain game favorit.

Baca:

Chip Pencitraan Khusus Vivo V1+ Hadir di X80 Minggu Depan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.