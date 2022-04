Terinspirasi oleh Kekuatan Manusia, ESET Perkenalkan Slogan Baru

INFO TEKNO – Sebuah perusahaan yang fokus pada keamanan digital, ESET mengumumkan branding barunya dengan tagline Progress. Protected. Perubahan ini didukung dengan kampanye terintegrasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022.

“Dunia terus bergerak maju dengan cepat. Ketika ESET didirikan, Internet masih dalam masa pertumbuhan,” kata CEO ESET Richard Marko, baru-baru ini. Menurutnya, saat ini teknologi adalah bagian dari semua yang kita lakukan dan merupakan inti kemajuan masyarakat.

Terinspirasi oleh kekuatan manusia tetap menjadi katalis utama bagi kemajuan dunia saat ini, kemajuan berkembang melalui konektivitas yang disediakan oleh teknologi yang perlu dilindungi. Kemajuan manusia dan teknologi sekarang lebih rentan dari sebelumnya, dan ESET memposisikan dirinya untuk melindungi kemajuan berkelanjutan melalui penyediaan perangkat lunak dan layanan keamanan terdepan di industri.

“Saya percaya itu adalah tugas penting bagi perusahaan kami, karena melindungi teknologi berarti melindungi kemajuan itu sendiri,” ujarnya.

ESET pun memperkenalkan konsep Progress. Protected. dalam serangkaian film berkualitas tinggi yang dibidani oleh pembuat film dokumenter nominasi Academy Award, Hubert Davis, di mana para tokoh dalam sains, pendidikan, inovasi, dan eksplorasi ruang angkasa mendiskusikan kemajuan dari sudut pandang sesuai spesialisasi mereka.

Wawasan para tokoh pemikir ini akan dihidupkan dengan ilustrasi yang kuat dan dibuat oleh empat seniman kelas atas: John Tomac, Jun Cen, Marcellus Hall dan Bruno Mangyoku. Untuk mensosialisasikan konsep Progress. Protected. ESET telah memilih dengan cermat para tokoh pemikir yang menunjukkan kemajuan manusia.

• Chris Hadfield, astronot, insinyur, pilot, dan penulis empat buku terlaris internasional, atas karyanya dalam mempromosikan kemajuan dan inovasi teknologi melalui kolaborasi, dan perspektif uniknya tentang dunia kita.

• Dr. Mimi Ito, antropolog budaya, Profesor di Institut Penelitian Humaniora di Universitas California – untuk penelitiannya dan promosi pemberdayaan pemuda dalam teknologi untuk masa depan yang aman dan progresif.

• Dr. Ayana Elizabeth Johnson, ahli biologi kelautan, salah satu pendiri think tank nirlaba Urban Ocean Lab, salah satu pendiri inisiatif iklim The All We Can Save Project dan salah satu pembuat podcast How to Save a Planet – untuk pekerjaannya dalam konservasi laut dan meningkatkan kesadaran akan solusi iklim untuk mengamankan masa depan planet kita.

• Steven Johnson, penulis tiga belas buku yang berfokus pada persimpangan sains, teknologi, dan pengalaman pribadi, dan pembawa acara podcast American Innovations – untuk penelitiannya tentang sejarah ide transformatif dan peran keragaman dalam menciptakan solusi paling inovatif untuk sekarang dan masa depan.

“Coba kita bayangkan sejenak, kehilangan kontribusi untuk kemajuan dan masa depan kita yang dibuat oleh “Juara” kita dan pahlawan lainnya, dari sini kita bisa melihat jelas apa yang dipertaruhkan. Itulah sebabnya ESET sangat mementingkan teknologi, penelitian, dan rasa tanggung jawab bersama rekan kerja, pelanggan, mitra, dan komunitas tempat kami beroperasi,” tutur Marko. Melalui penempatan merek baru dan kampanye terpadu, dia berharap dapat menjadi investasi dan semangat ESET untuk kemajuan melalui teknologi.(*)