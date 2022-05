LPDP Buka Beasiswa di Central South University Cina, Kuota 50 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka pendaftaran beasiswa untuk program S2 di School of Metallurgy and Environment, Central South University, Cina. Beasiwa dikhususnya untuk bidang New Energy Materials dan Comprehensive Utilization of Resources. Pendaftaran program beasiswa telah dibuka sejak 20 Mei dan akan ditutup 5 Juni 2022.

Beasiswa ini merupakan kerja sama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Program ini ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur sipil negera yang memiliki latar belakang pendidikan Kimia, Teknik Kimia, Fisika, Sains Material, Teknik Material, Metalurgi, Teknik Pertambangan, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Produksi, dan Teknik Manufaktur.

Dari paparan Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso yang disiarkan pada Youtube LPDP Rabu, 25 Mei, kuota beasiswa ini hanya untuk maksimal 50 orang saya. Berikut syarat beasiswa tersebut.

Syarat Umum



1. Usia

- 35 tahun untuk masyarakat umum sedangkan untuk PNS yakni 37 tahun (42 tahun untuk PNS dengan jabatan fungsional)



2. IPK: 3,00 pada skala 4



3. Bahasa

- Peserta menyampaikan sertifikat Toefl iBT 85/ IELTS 6,0 .

- Jika syarat kemampuan bahasa Inggris belum terpenuhi, pendaftar tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi LPDP.

- Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa LPDP harus menyampaikan kembali syarat kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT 85 atau IELTS 6,0 kepada LPDP sebelum penandatanganan Surat Pernyataan (SP) dan pengajuan Letter of Guarantee (LoG).

Kelas

1. New Energy Material

2. Comprehensive Ultilization of Resources

Proses Seleksi

1. Seleksi administrasi.

2. Seleksi subtansi.

Jadwal

Pendaftaran: 20 Mei-5 Juni 2022.

Seleksi administrasi: 6 Juni- 9 Juni.

Pengumuman seleksi administrasi: 12 Juni 2022.

Seleksi substansi: 13-17 Juni 2022.

Pengumuman dan hasil seleksi substansi: 20 Juni 2022.

Informasi lengkap mengenai pendaftaran dan persyaratan dapat diakses melalui website resmi lpdp.kemenkeu.go.id.





Baca juga:Google akan Berikan Beasiswa untuk 10 Ribu Orang