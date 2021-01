Dibuka, Lomba Karya Cipta Teknologi Informasi

TEMPO Interaktif , Jakarta : Indonesian ICT (Information and Communication Technology) Award, atau disingkat INAICTA 2009, resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika, Cahyana Ahmadjayadi di kantor Depkominfo hari ini. Ajang lomba karya cipta kreatifitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berskala nasional yang digelar untuk ketiga kalinya ini mengangkat tema "Digital Creative for Nation Building".

Acara ini merupakan bagian dari pencanangan tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif. "Dengan semangat Tahun Indonesia Kreatif 2009, Saya mengajak menjadikan ajang INAICTA sebagai wahana menampilkan kreatifitas anak bangsa, sehingga mampu menghasilkan produk dan karya teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya saing serta dibutuhkan masyarakat," kata Mohammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika dalam sambutan tertulisnya.

Karena mendukung Tahun Indonesia Kreatif 2009, dan bertema kreatifitas digital, maka yang dilombakan di acara bertagline "C-gen for C-conomy" ini mengarah ke industri kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini ada 14 kelompok industri kreatif di Indonesia. Antara lain bidang periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan.

Untuk kelompok peserta profesional, ada beberapa kategori yang dilombakan. Antara lain, e-Government, e-Business for enterprise, e-Business for SMEs, e-Learning, Animasi Digital, Digital Interactive Media, Computer Geenerated Imagery (2D/3D), Tools and Infrastructure, Research and Development, serta Open Source Software.

Untuk kelompok pelajar, kategori yang dilombakan adalah Student project, Maze Solving Robot (untuk SD,SMP,SMA/SMK dan Perguruan Tinggi), dan kategori Creative Robot. Adapun untuk kelompok peserta institusi pendidikan ada dua kategori, yakni Telkom Smart Campus (Akses/konektifitas terbaik, Konten dan aplikasi terbaik, dan e-learning terbaik) serta kategori SchoolNet.

Setelah pendaftaran resmi dibuka hari ini, tahapan berikutnya adalah serangkaian seminar mengenai industri kreatif pada bulan Maret dan April. Batas penutupan pendaftaran peserta adalah 15 Mei 2009. Setelah karya yang dilombakan masuk ke panitia, penjurian secara offline akan digelar pada 10 Juni, adapun penjurian lewat diskusi akan digelar pada 1-3 Juli. Penjurian akan dilakukan oleh 15 orang juri. Penganugerahan hadiah untuk para pemenang akan diadakan pada 29 Juli 2009. Keterangan lebih lanjut bisa diakses melalui situs resmi INAICTA 2009, di www.inaicta.web.id.

Dimas