Chip Baru Qualcomm di Kelas Menengah dan Bawah: Snapdragon 6 Gen 1 dan 4 Gen 1

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah rumornya sempat beredar, Qualcomm membuktikan memiliki chip baru di segmen mid-tier, Snapdragon 6 Gen 1. Bukan itu saja, Qualcomm Technologies, Inc. juga mengumumkan Snapdragon 4 Gen 1 di segmen entry-level untuk menjawab kebutuhan pasar yang lebih luas pada Rabu, 6 September 2022.

Snapdragon 6 Gen 1 memberikan hasil tangkapan yang lebih jelas, permainan game yang efektif, dan bantuan AI yang intuitif. Teknologi ini ditujukan Qualcomm untuk memperluas jangkauan pengguna dengan konektivitas yang lebih luas serta daya dan kinerja yang efisien dan berkelanjutan.

Platform seri-4 terbaru, Snapdragon 4 Gen 1, menjanjikan kinerja dan AI untuk membuat interaksi menjadi mulus dan intuitif. Selain itu, platform ini juga menyediakan fitur fotografi untuk pengambilan gambar yang lebih presisi, serta konektivitas yang ditingkatkan sehingga pengguna dapat berbagi konten terus menerus.

"Snapdragon 6 dan Snapdragon 4 memberikan peningkatan di seri masing-masing untuk menghadirkan kecanggihan dalam pengambilan gambar, konektivitas, hiburan, dan AI," kata Deepu John, Senior Director, Product Management, Qualcomm Technologies, Inc.

Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform

Snapdragon 6 Gen 1 mengintegrasikan tiga ISP yang memungkinkan pengambilan gambar dari tiga kamera sekaligus. Selain itu, pengguna dapat mengambil foto hingga 108 MP dan merekam video dengan komputasi HDR melalui dukungan sensor untuk gambar HDR yang berkualitas – hadir pertama kali untuk seri Snapdragon 6.

Snapdragon 6 memiliki fitur Qualcomm AI Engine Generasi ke-7 yang memungkinkan peningkatan kinerja AI hingga 3x lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya untuk bantuan cerdas secara menyeluruh, termasuk pelacakan aktivitas berbasis AI. Dengan fitur-fitur game yang memberikan rendering grafis hingga 35 persen lebih cepat dan pemrosesan hingga 40 persen lebih cepat, Snapdragon 6 mendukung game HDR dengan kecepatan 60+ fps yang mulus sekaligus memberikan respons waktu nyata dan visual berkualitas tinggi untuk hiburan yang unggul.

Didukung oleh Snapdragon X62 5G Modem-RF System, platform ini memungkinkan konektivitas global yang ekspansif dengan mendukung 5G 3GPP Release 16 dan kecepatan unduh 5G tertinggi hingga 2,9 Gbps, sementara Qualcomm® FastConnect 6700 menghadirkan 2x2 Wi-Fi 6E – teknologi pertama lainnya yang dibawa ke seri Snapdragon 6.

Perangkat berbasis Snapdragon 6 Gen 1 diharapkan tersedia secara komersial pada kuartal pertama 2023. Head of Strategy and Chief of Marketing Office Motorola, Francois La Flamme, sudah langsung menyatakan sebagai pengguna Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform di masa depan.

"Di Motorola, kami berusaha untuk memberikan teknologi yang lebih cerdas kepada konsumen," katanya sambil menambahkan, "Kami akan terus menemukan keseimbangan sempurna antara kinerja dan keterjangkauan dengan memanfaatkan Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform di masa depan," jelasnya.

Snapdragon 4 Gen 1 Mobile Platform

Platform seri-4 pertama dengan fabrikasi 6nm, Snapdragon 4 Gen 1 menawarkan, antara lain, daya tahan baterai selama beberapa hari. Platform ini memiliki CPU yang ditingkatkan hingga 15 persen dan GPU yang disempurnakan hingga 10 persen dibandingkan generasi sebelumnya, memungkinkan pengguna untuk multitasking dengan lancar dan menikmati hiburan secara imersif.

Dengan memanfaatkan teknologi kamera premium, Snapdragon 4 menyertakan tiga ISP dan Multi-Frame Noise Reduction untuk foto yang tajam dan detail. Pengguna juga dapat mengambil foto hingga 108 MP – teknologi termaju di seri Snapdragon 4. Qualcomm AI Engine membuat pengalaman di perangkat menjadi lebih mulus dan intuitif.

Pengguna bisa mendapatkan dukungan dalam sekejap dengan always-on voice assistant atau berkomunikasi dengan jelas berkat peredam gema dan suara latar. Snapdragon 4 memanfaatkan Snapdragon X51 5G Modem-RF System untuk kecepatan unduh 5G hingga 2,5Gbps, dan FastConnect 6200 untuk Wi-Fi 2x2 premium dan Bluetooth untuk membuat setiap upaya menjadi mudah.

Perangkat berbasis Snapdragon 4 Gen 1 diharapkan tersedia secara komersial pada kuartal ketiga tahun ini.

